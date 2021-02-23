أضرار زيادة فيتامين D الصحية

أضرار فيتامين D الصحية، حذرت كل من الدكتورة "ناتاليا أوكلينا"، وزميلتها الدكتورة "لاريسا ألكسييفا"، من المخاطر الصحية التي يمكن أن يواجهها هواة تناول فيتامين D.

وقالت الدكتورة "ناتاليا أوكلينا"، في حديث متلفز نقلته "روسيا اليوم"، إن "فيتامين D ليس مادة مسببة للحساسية، ولكن الشركات المنتجة تستخدم قشرة خارجية مختلفة وإضافات عديدة لتحسين المذاق وغير ذلك؛ ما قد يسبب الحساسية".

وأضافت "أوكلينا"، أنه يجب تناول فيتامين D بالجرعة التي يحددها الطبيب، وحذرت الدكتورة لاريسا ألكسييفا، من الإفراط فى تناول فيتامين D، لأن زيادة تركيزه في الجسم، يسبب الحكة والصداع والغثيان، مشيرة إلى أن هذا الفيتامين يباع في الصيدليات بجرعات وقائية خاصة، وأن الجرعة الآمنة منه هي 600 وحدة دولية، وأكدت "ألكسييفا"، أن تناول الفيتامينات دون ضوابط ووصفة طبية أمر غير طبيعي، ولكن في فترة الجائحة، يمكن تناول الفيتامينات، التي تعزز المناعة وتساعد على مقاومة الفيروس مثل فيتامين D، دون الحاجة إلى استشارة الطبيب، مع الالتزام بجرعتها اليومية المحددة.

الأعراض الجانبية لحبوب فيتامين د 10000

يمثل الافراض فى تناول حبوب فيتامين د 10000 أضرار يمكنك اكتشافها.

الغثيان والقيء وضعف الشهية

ترتبط العديد من الآثار الجانبية للكثير من فيتامين د بالكالسيوم المفرط في الدم.

وتشمل الغثيان والقيء وضعف الشهية، ومع ذلك ، لا تحدث هذه الأعراض لدى كل شخص لديه مستويات مرتفعة من الكالسيوم، تابعت إحدى الدراسات 10 أشخاص طوروا مستويات عالية من الكالسيوم بعد تناولهم جرعة عالية من فيتامين (د) لتصحيح النقص، أربعة منهم عانوا من الغثيان والقيء ، وثلاثة منهم فقدوا الشهية، تم الإبلاغ عن استجابات مماثلة لجرعات فيتامين د الكبيرة في دراسات أخرى. عانت امرأة من الغثيان وفقدان الوزن بعد تناول مكمل غذائي وجد أنه يحتوي على فيتامين د أكثر بـ 78 مرة مما هو مذكور في الملصق.

الأهم من ذلك ، أن هذه الأعراض حدثت استجابة لجرعات عالية للغاية من فيتامين د 3 ، مما أدى إلى مستويات الكالسيوم أعلى من 12 ملجم / دل (3.0 مليمول / لتر)، في بعض الأشخاص ،وجد أن العلاج بجرعات عالية من فيتامين د يسبب الغثيان والقيء ونقص الشهية بسبب

ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم.

آلام في المعدة أو إمساك أو إسهال



تعد آلام المعدة والإمساك والإسهال من الشكاوى الهضمية الشائعة التي ترتبط غالبًا بعدم تحمل الطعام أو متلازمة القولون العصبي.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون أيضًا علامة على ارتفاع مستويات الكالسيوم بسبب تسمم فيتامين د .

قد تحدث هذه الأعراض لدى أولئك الذين يتلقون جرعات عالية من فيتامين د لتصحيح النقص. كما هو الحال مع الأعراض الأخرى ، يبدو أن الاستجابة فردية حتى عندما ترتفع مستويات فيتامين (د) في الدم بشكل مماثل.

في إحدى دراسات الحالة ، أصيب صبي بآلام في المعدة وإمساك بعد تناول مكملات فيتامين د الموصوفة بشكل غير صحيح ، بينما عانى شقيقه من ارتفاع مستويات الدم دون أي أعراض أخرى.

في دراسة حالة أخرى ، عانى طفل يبلغ من العمر 18 شهرًا تم إعطاؤه 50000 وحدة دولية من فيتامين د 3 لمدة 3 أشهر من الإسهال وآلام المعدة وأعراض أخرى. تختفي هذه الأعراض بعد توقف الطفل عن تناول المكملات، تنجم آلام المعدة أو الإمساك أو الإسهال عن جرعات كبيرة من فيتامين (د) تؤدي إلى ارتفاع

مستويات الكالسيوم في الدم.

جرعة فيتامين د 10000

عندما يؤخذ عن طريق الفم : فيتامين د آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات موصى بها. لا يعاني معظم الناس عادة من الآثار الجانبية لفيتامين د ، ما لم يتم تناول الكثير. بعض الآثار الجانبية لتناول الكثير من فيتامين د تشمل الضعف والإرهاق والنعاس والصداع وفقدان الشهية وجفاف الفم والطعم المعدني والغثيان والقيء وغيرها. يعتبر تناول فيتامين د لفترات طويلة بجرعات أعلى من 4000 وحدة (100 ميكروغرام) يوميًا غير آمن على الأرجح وقد يسبب مستويات عالية جدًا من الكالسيوم في الدم. ومع ذلك ، غالبًا ما تكون هناك حاجة لجرعات أعلى بكثير للعلاج قصير الأمد لنقص فيتامين د. يجب أن يتم هذا النوع من العلاج تحت إشراف مقدم الرعاية الصحية. عندما تعطى كجرعة : فيتامين د هومن المحتمل أن يكون آمنًا عند إعطائه كحقنة في العضلات بكميات موصى بها. لا يعاني معظم الناس عادة من الآثار الجانبية لفيتامين د ، ما لم يتم تناول الكثير. بعض الآثار الجانبية لتناول الكثير من فيتامين د تشمل الضعف والإرهاق والنعاس والصداع وفقدان الشهية وجفاف الفم والطعم المعدني والغثيان والقيء وغيرها.



مشكلات نقص فيتامين د الصحية

فيتامين د ضروري لتنظيم معادن الكالسيوم والفوسفور الموجودة في الجسم. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على بنية العظام المناسبة. يعد التعرض لأشعة الشمس طريقة سهلة وموثوقة لمعظم الناس للحصول على فيتامين د . إن تعرض اليدين والوجه والذراعين والساقين لأشعة الشمس 2-3 مرات أسبوعيًا لمدة ربع الوقت الذي يستغرقه حدوث حروق شمس خفيفة ، سيؤدي إلى إنتاج الجلد ما يكفي من فيتامين د. مع تقدم العمر ، ونوع الجلد ، والموسم ، والوقت من اليوم ، وما إلى ذلك.

فقط 6 أيام من التعرض العرضي لأشعة الشمس بدون واقي الشمس يمكن أن يعوض 49 يومًا من عدم التعرض لأشعة الشمس. دهون الجسم يعمل كنوع من بطاريات تخزين فيتامين د. خلال فترات أشعة الشمس ، يتم تخزين فيتامين د في الدهون ثم يتم إطلاقه عند اختفاء ضوء الشمس. يعتبر نقص فيتامين د أكثر شيوعًا مما قد تتوقعه.

الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس ، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون في كندا والنصف الشمالي من الولايات المتحدة ، معرضون للخطر بشكل خاص. ومع ذلك ، حتى الأشخاص الذين يعيشون في مناخات مشمسة قد يكونون في خطر ، ربما لأن الناس يقيمون في منازلهم أكثر ، أو يتسترون في الخارج ، أو يستخدمون واقيات الشمس لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد .

كبار السن أيضًا معرضون لخطر الإصابة بنقص فيتامين د . هم أقل عرضة لقضاء الوقت في الشمس ، ولديهم عدد أقل من "المستقبلات" في جلدهمالذين يحولون ضوء الشمس إلى فيتامين د ، قد لا يحصلون على فيتامين د في نظامهم الغذائي ، وقد يواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين د حتى لو حصلوا عليه في نظامهم الغذائي ، وقد يواجهون صعوبة أكبر في تحويل فيتامين د الغذائي إلى شكل مفيد بسبب مشاكل الكلى .

في الواقع ، يشير بعض العلماء إلى أن خطر نقص فيتامين (د) لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مرتفع للغاية. ما يصل إلى 40 ٪ من كبار السن الذين يعيشون في مناخات مشمسة مثل جنوب فلوريدا قد لا يكون لديهم كميات مثالية من فيتامين د في أنظمتهم. قد تكون مكملات فيتامين (د) ضرورية لكبار السن ، والأشخاص الذين يعيشون في خطوط العرض الشمالية ، وللأشخاص ذوي البشرة الداكنة الذين يحتاجون إلى وقت إضافي في الشمس ، لكنهم لا يحصلون عليه.

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول ما إذا كان المكمل هو الأفضل لك. مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) : يقترح بعض الخبراء تناول 400-1000 وحدة دولية (10-25 ميكروغرام) من فيتامين د يوميًا لتقليل خطر الإصابة بـ COVID-19. في حين أن هذه الجرعات من فيتامين (د) آمنة على الأرجح ، لا توجد بيانات جيدة لدعم فائدة COVID-19. إذا اخترت تناول فيتامين (د) لـ COVID-19 ، فتأكد من اتباع خيارات نمط الحياة الصحية وطرق الوقاية المثبتة أيضًا.