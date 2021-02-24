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برلمان

نائب بالشيوخ يطالب باستخدام الجراجات والبدرومات في الأغراض المخصصة لها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:01 ص
النائب علاء جاد،
النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ
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أميرة خلف
ثمن النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، قرارات الحكومة بشأن حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لانشطة تجارية ، قائلا،" قرار صائب ، و لابد ان تستخدم الجراجات والبدرومات للغرض المخصص لها ، و الذي انشئت من أجله ، كما أن المحال التجارية والتي يمارس من خلالها بعض الانشطة التجارية لابد ان تخضع للمواصفات الخاصة و وسائل الحماية والامان الخاصة بها ".


وأكد " جاد " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " الي أن حريق مخزن أحذية الهرم ، كان بمثابة جرس الانذار الاكبر لرصد المنشات الصناعية المخالفة من بدرومات وجراجات استخدمن بهدف التجارة، وغيرها من المخالفات العديدة ،حيث أن هذا المخزن كان عبارة عن بدروم ، وتم اندلاع الحريق به ، نتيجة وجود مواد سريعة الاشتعال ادت الي حدوث الحريق ، موضحا ان السبب الحقيقي في اندلاع حريق مخزن الهرم هو مخالفته للمعايير والشروط التي اقرها القانون ، وانشائه لغير الغرض الرسمي الذي خصص من أجله ، حيث لم يتوافر به منفذ واحد يتم من خلاله عمليات الاطفاء.


وطالب عضو مجلس الشيوخ بتفعيل دور كافة العاملين بالادارات المحلية و ضرورة بذل الجهد والقيام بدورها المنوط به ، و ذلك من خلال القيام بحملات تفتيشية ورصد تلك المخالفات التي باتت تهدد أمن الدولة، الي جانب توجيه المواطنين بعدم إقامة أدوار مخالفة في العقارات التي يقيمون بها ، بوجود أماكن خاصة للجراجات، بشكل يضمن عدم استخدامها في ممارسة اي انشطة اخري .


جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين امس، بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك"، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك .

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