للخريجين وطلاب الدراسات العليا.. تعرف على كيفية إنشاء حساب بريد إلكترونى تابع للجامعة

1. صورة من البطاقة الشخصية (الوجهين) أو جواز السفر.

2. صورة من كارنيه الكلية. / شهادة التخرج / إفادة بالقيد مختومة من الكلية

3. رقم الهاتف المحمول

الجدير بالذكر، أن كلية اعلام القاهرة تنظم ، ندوة عبر الانترنت "ويبينار" بعنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، اليوم الثلاثاء 23 فبراير في تمام الساعة 11 صباحا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الزيادة السكانية المتسارعة تمثل عائقا أمام التنمية وتشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية.





ويناقش المشاركون في الويبينار كلية الإعلام، قضية الزيادة السكانية بأبعادها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور الإعلام في معالجتها.



