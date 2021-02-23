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حوادث

إشادات كبيرة بقرار الإفراج عن الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:38 م
الدكتور حازم حسنى
الدكتور حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد
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مصطفى رماح
اصدرت المنظمات الحقوقية ردود افعال ايجابية تتضمن الإشادة بإخلاء سبيل الدكتور حازم حسنى ( أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ) .

 أكد رواد مختلف مواقع التواصل الإجتماعي على إهتمام الدولة المتزايد بملف الحقوق والحريات العامة بالبلاد .

ومن جانبه أشاد النائب السابق محمد أنور السادات ( رئيس حزب الإصلاح والتنمية ) بالإفراج عن الدكتور حازم حسنى ويجرى مداخلات هاتفية ببعض القنوات الفضائية للإشادة بإخلاء سبيله.

كما شملت الأوساط الصحفية والإعلامية إشادات واسعة بقرار الإفراج عن الدكتور حازم حسني.

وأشار العديد من المعنيين بالقضايا الحقوقية بالبلاد إلى أن قرارات الدولة بالملف الحقوقي تعكس الإيمان الراسخ بحرية الرأي والتعبير.
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