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حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بقنا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بمدخل قنا، أمام قرية الجزيرية.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد مصرع شخص و إصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، أمام مدخل قرية الجزيرية.


تبين مصرع عيد نصارى عبد المجيد 64 عاما، و إصابة محمود خيري محمد 30 عاما بسحجات وكدمات، و نجار نصارى عبد المجيد 60 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ 3 سيارات اسعاف، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا، و المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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