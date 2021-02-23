ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على موعد طرح أغنية حكيم الجديدة «اطلعلي برة»

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

أعلن المطرب حكيم عن موعد طرح أحدث أغانيه التى تحمل اسم «اطلعلي برة» عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب:" أسمعوا الأغنية بكرة". 


وكان قد نشر حكيم، بوستر جديد للأغنية عبر حسابه على انستجرام، ليروج لها  قبيل طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


وعلق حكيم، على البوستر قائلًا: «اعملوا اشتراك دلوقتى فى القناة الرسمية على اليوتيوب .. علشان تسمعوا اغنيتى الجديدة #اطلعلى_برة من». 


يأتي ذلك بعدما حرص المطرب الكبير حكيم على نشر أغنية "الصعيد يا دولة" للرد على هجوم الإعلامي تامر حبيب على أهل الصعيد، وذلك بعد قرار وقفه من قبل المجلس الإعلى للإعلام.


وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تليفون صغير منك طمنى عليك ... حكيم يشارك متابعية بصورة له | شاهد

"البلبل".. حكيم يروج لموال جديد عبر انستجرام

يا رب أسعد قلوب كل البشر.. حكيم يشارك متابعيه بصورة جديدة.. شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ حكيم على السوشيال ميديا

غدًا.. حكيم يطرح أغنيته الجديدة عدى الغزال

حكيم يروج لأغنيته الجديدة عدى الغزال.. شاهد

ترشيحاتنا

طبيب يكشف الأعراض المستمرة بعد الشفاء من كورونا

كريستال بالاس يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

وزيرة الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

شاهد.. أول صورة لأصغر ضحايا مركب بحيرة مريوط

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس

Advertisements

بعد مطابقته للشروط.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية

ننشر حقيقة تأجيل الدراسة والامتحانات لطلاب الجامعات

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا اليوم

كهربا يتصدر تويتر بعد خروجه من مباراة الأهلى و سيمبا التنزاني

قبل عودة الدراسة.. ننشر ضوابط غلق المنشآت التعليمية حال حدوث إصابات بـ كورونا

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

وزيرة الصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن لقاحات كورونا

أخبار الرياضة.. موقف محمد صلاح من الحصول على الجنسية الإنجليزية.. كريستال بالاس يكشف حقيقة عرض النصف مليار جنيه لـ ضم مصطفى محمد

صياد يعثر على سمكة قرش غريبة بوجه إنسان.. فيديو وصور

بعد فيديوهات عبد الناصر زيدان.. خالد الغندور: لن أعيب في خلق الله

أول رد فعل من أبو جبل بعد استبعاده من تشكيل الزمالك أمام تونجيث السنغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقس بارد وأمطار وثلوج .. 5 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

على غرار جينيسيس .. هيونداي تطلق إيونك علامة منفصلة للسيارات الكهربائية و تطرح IONIQ 5 | صور

الأكلة الرسمية في الشتاء.. وصفات مختلفة لعمل العدس