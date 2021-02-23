سيمبا يحقق المفاجأة ويفوز على الأهلي للمرة الثالثة

وشهدت الدقيقة 31 هدف المباراة عن طريق اللاعب الموزمبيقي ميكيسوني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وحاول لاعبو الأهلي الضغط بقوة في بداية الشوط الثاني ولكنها كانت محاولات غير مُجدية من جانب لاعبي النادي الأهلي على مرمى سيمبا التنزاني.

وشهدت الدقيقة 55 خطأ على محمود وحيد مدافع الأهلي على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاعات الأهلي.

وفي الدقيقة 58 أنقذ محمد الشناوي فريقه من استقبال الهدف الثاني، بعدما انطلق لاعب سيمبا وتوغل داخل منطقة الجزاء ليغلق زاوية التسديد على المنافس ويحافظ على الكرة لتخرج ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 59 أجرى بيتسو موسيماني تعديلا على تشكيل الفريق الأحمر، بنزول محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية، بدلا من والتر بواليا ومحمود كهربا.

في الدقيقة 77 دفع موسيماني بمحمد شريف ومروان محسن بدلا من أكرم توفيق وجونيور أجايي لتدعيم خط هجوم الأهلي.

في الدقيقة 85 خرج محمود وحيد ليحل أيمن أشرف بدلا منه.

وشهدت ال\قيقة 90 محاولة خطيرة للأهلي فور نزول أيمن أشرف في الناحية اليسري الذي اخترق ومرر عرضية سددها أليو ديانج خارج المرمى.

الشوط الأول

بدأت المباراة بمحاولات للضغط من جانب لاعبي سيمبا لخطف هدف مبكر أمام الأهلي مستفيدين مع عامل الأرض والجمهور وارتفاع درجة الحرارة .