وكيل الشباب بالدقهلية يشهد قرعة دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

شهد اليوم الثلاثاء علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية " قرعة دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية فى نسخته السابعة" بحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الادارة العامة للرياضة و محمد سلامه مدير عام البرامج والمتابعة و محمد قناوى مدير تنفيذ المشروعات بالادارة و على عبد الرحمن الاخصائى بالادارةالعامة للرياضة وحضور رؤساء اقسام الرياضة بالادارات الفرعية .





فيما سيشارك فى الدورى 64 فريق مقسمين على أربع قطاعات المجموعة الأولى وتضم ادارات ( المنصورة - حى شرق - حى غرب - نبروه - بنى عبيد ) بواقع 16 فريق وتقام المباريات على الملعب الخماسى ستاد المنصورة الرياضى والمجموعة الثانية :- وتضم ادارات ( أجا- ميت غمر - السنبلاوين - تمى الأمديد ) بواقع 15فريق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب نوسا الغيط .





أما المجموعة الثالثة وتضم ادارات ( دكرنس - منية النصر - الجمالية - المنزلة- المطرية - ميت سلسيل ) بواقع 18فريق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب ميت عاصم والمجموعة الرابعة :- وتضم ادارات ( طلخا - بلقاس - الستامونى - شربين ) بواقع 15فريق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب أورمان طلخا .





كما أكد وكيل الوزارة خلال القرعة الالتزام بالروح الرياضية اثناء المنافسات وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اثناء المباريات للحافظ على سلامة المشاركين فى الدورى .





كما تمنى التوفيق للقائمين على الدورى وان يظهر بالمظهر المشرف الذى يليق بمديرية الشباب والرياضة وان يكون على غرار دورى مراكز الشباب وكيف انتهى بصورة رائعة يرضى عنها الجميع .





واضاف أن الهدف من هذا الدوري فى نسخته السابعة هو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل ممارسة الرياضة هدف لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقًا لاستراتيجيتها التي تساهم في بناء الانسان .





كما يهدف تنفيذ الدورى التركيز على دمج المرحلة السنية من "30-40" والفريق فى هذا الدورى مكون من 8 لاعبين، باجمالى 512 لاعب من كل محافظة، ليصل العدد الإجمالي المشارك من محافظات الجمهورية إلى ما يقرب من ١٤ ألف لاعب خلال الفترة من شهر فبراير حتى يوليو، حيث تقام النهائيات فى محافظة أسوان .





فيما ياتى دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية 2021/2020 برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .



