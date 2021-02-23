الأوقاف: توزيع 2350 زيا أزهريا على الأئمة في 12 محافظة.. اعرف الأسماء

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2350) إمامًا ، بمحافظات :

(الأقصر – البحيرة – الجيزة – الغربية – القاهرة – سوهاج – القليوبية – الشرقية – قنا -كفر الشيخ – بني سويف – الفيوم ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (4863) زيًا أزهريًا .









وناشدت الوزارة، الأسماء الآتية، الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.









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