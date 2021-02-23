الأوقاف: توزيع 2350 زيا أزهريا على الأئمة في 12 محافظة.. اعرف الأسماء

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2350) إمامًا ، بمحافظات :
(الأقصر – البحيرة – الجيزة – الغربية – القاهرة – سوهاج – القليوبية – الشرقية – قنا -كفر الشيخ – بني سويف – الفيوم ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (4863) زيًا أزهريًا .
وناشدت الوزارة، الأسماء الآتية، الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.
لمعرفة الأسماء من هنا
وأوضحت، أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الاثنين 1 / 3 / 2021م وحتى الأحد 7 / 3 / 2021م .