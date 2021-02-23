1.33 مليار درهم سيولة التداولات في الأسهم الإماراتية

ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال الإمارتية في جلسة اليوم الثلاثاء بدعم من زيادة حجم السيولة المتداولة التي تجاوزت قيمتها 1.33 مليار درهم في ختام التعاملات.





وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 0.18% بالغا مستوى 2547 نقطة فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5670 نقطة بنمو نسبته 0.17% مقارنة بجلسة اليوم السابق.





وتواصلت التداولات النشطة على شريحة من اسهم العقار والبنوك المدرجة في السوقين،وانضمت اسهم جديدة الى قائمة الرابحين مما عزز من مكاسب الأسواق.





وفيما استقر سهم بنك ابوظبي الأول عند مستوى 15 درهما ،وسط تداولات تجاوزت قيمتها 270 مليون درهم ،فقد ارتفع سهم الدار العقارية الى 3.65 درهم ،بتداولات بلغت قيمتها 265 مليون درهم تقريبا.





وتفاعل المستثمرون إيجابيا مع اعلان شركة اتصالات عن توزيعات جديدة مما رفع سعر السهم الى 19.94 درهم ،كما صعد سهم ادنوك للتوزيع الى 4.01 درهم.





وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم الاتصالات المتكاملة الى 6.63 درهم فيما بلغ سهم اعمار للتطوير مستوى 2.66 درهم وسهم السوق الى 1.03 درهم.