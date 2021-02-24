"خلاويص".. مبادرة لدفع ديون الغارمات .. فيديو

قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، مبادرة الغارمات نعمل عليها كل عام قبل عيد الام ونقوم بتحديد 1000 لتسديد ديونهم ولم شمل عائلتهم من جديد .
وأضافت سهير عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي ام سي " : المبادرة هذا العام انضم اليها المشاهير والرياضيين وكان هناك استجابة منهم غير طبيعية وبالتالي مبادرة هذا العام تسمي " خلاويص " وتستهدف هذا العام اخراج 2000 ام من السجون وسداد ديونهم .
وأوضحت سهير عوض ، بعد خروج هؤلاء الأمهات من السجون نقوم وتمكينها اقتصاديا حتى لا تعود إلى السجن مرة أخرى وتستطيع ان تكفل اسرتها بدون احتياج من خلال إقامة مشاريع لهم .