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"خلاويص".. مبادرة لدفع ديون الغارمات .. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 03:00 ص
الغارمات
الغارمات
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إبراهيم القادري
قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، مبادرة الغارمات نعمل عليها كل عام قبل عيد الام ونقوم بتحديد 1000  لتسديد ديونهم ولم شمل عائلتهم من جديد .

وأضافت سهير عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي ام سي " : المبادرة هذا العام انضم اليها المشاهير والرياضيين وكان هناك استجابة منهم غير طبيعية وبالتالي مبادرة هذا العام تسمي " خلاويص " وتستهدف هذا العام اخراج 2000 ام من السجون وسداد ديونهم .

وأوضحت سهير عوض ، بعد خروج هؤلاء الأمهات من السجون نقوم وتمكينها اقتصاديا حتى لا تعود إلى السجن مرة أخرى وتستطيع ان تكفل اسرتها بدون احتياج من خلال إقامة مشاريع لهم .
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