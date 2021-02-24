"خلاويص".. مبادرة لدفع ديون الغارمات .. فيديو

قالت سهير عوض برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير ، مبادرة الغارمات نعمل عليها كل عام قبل عيد الام ونقوم بتحديد 1000 لتسديد ديونهم ولم شمل عائلتهم من جديد . مديرديونهم





وأضافت سهير عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي ام سي " : المبادرة هذا العام انضم اليها المشاهير والرياضيين وكان هناك استجابة منهم غير طبيعية وبالتالي مبادرة هذا العام تسمي " خلاويص " وتستهدف هذا العام اخراج 2000 ام من السجون وسداد ديونهم .



