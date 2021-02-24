حاول التعدي عليها فرفضت فقتلها.. نهال ابنة المنوفية ضحية جارها

كان العثور على جثة طالبة، حديث مركز بأكمله بمحافظة المنوفية على مدار أيام، وسط حيرة من الجميع عن سبب العثور على جسدها ملقياً بالقرب من المنطقة الصناعية .





"نهال" فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من قرية ميت بره بمركز قويسنا طالبة بالصف الثالث الثانوي، لم تكن تعلم أن نهايتها ستكون علي يد جارها، الرجل الكبير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا.





"أنور ص." في مقام والدها وجارهم الذي لجأت إليه؛ لتحكي له مشاكل مع أسرتها ، ولكنها لم تنج منه ، حيث وسوس له الشيطان بالتعدي عليها، ف استدرجها إلى مكان بعيد عن قريتها؛ بحجة أن يسمع لما تشكو، ولكنه حاول التعدي عليها؛ إلا أنها قاومته بعنف ، فخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.





وبعد أن فارقت "نهال" الحياة، ترك المتهم جثتها وهرب، ولن بتكثيف رجال المباحث لتحرياتهم وتتبع خط سير الطالبة وهاتفها المحمول؛ اكتشفت أن آخر الأرقام الموجودة؛ هو رقم جارها، لتبدأ خيوط البحث عنه.



