حوار جنوبي يمني في الرياض.. هل يشكل خطوة نحو حل شامل؟

قال عبد الكريم الآتسي، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولاً، إن الحوار الجنوبي اليمني الجاري في العاصمة السعودية الرياض يعكس تكرار تجارب سابقة، معتبراً أن التاريخ يعيد نفسه من حيث الإجراءات والشخصيات المشاركة، منذ مرحلة رئاسة عبد ربه منصور هادي، مرورًا بالإشكالات مع عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي، وسلسلة الإقصاءات التي شهدتها المشهد السياسي الجنوبي.

المطلوب من الوفد الحالي

وأضاف الآتسي، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المطلوب من الوفد الحالي هو تبني حل شامل للأزمة، وليس الاكتفاء باستبدال قوات بأخرى، مشيرًا إلى استمرار الإقالات والغارات وحالة الاحتقان الداخلي التي تعكس غياب معالجة جذرية للأزمة.

وأوضح أن استبدال قوات المجلس الانتقالي بقوات درع الوطن لن يشكل حلاً كاملاً، خصوصًا مع تحفظات واسعة في الجنوب على هذه القوات، حيث يُنظر إلى جزء كبير منها على أنه تابع لجماعة الإخوان.

طرح الملف اليمني كاملا

وأضاف أن حالة "اللاحرب واللاسلم" الممتدة لأكثر من عقد من الزمان خلقت احتقانًا كبيرًا في الشارع، مع استمرار نفس الوجوه، والسلاح نفسه، والاحتقانات نفسها، رغم اختلاف المسميات، مما يستدعي طرح الملف اليمني كاملًا أمام الجانب السعودي للتوصل إلى حل شامل ومستدام.