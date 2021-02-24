بالدراجة الهوائية.. ميساء مغربي تبهر متابعيها بصورة جديدة

شاركت الفنانة ميساء مغربي جمهورها بصور من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهى تستقل الدراجة.





وعلقت ميساء مغربي على الصور :" إبتسم فمن منا لا يحمل ثِقَلًا في قلبه؟!! ♥️♥️♥️When all else fails, smile‎#و_في_الحب_حياة"





بدأت ميساء مغربى، حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000، الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.





يذكر أن اخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"، مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان قبل الماضي، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.







