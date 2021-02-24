السفير الياباني: مصر تسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، أن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، واستقرارها لا غنى عنه لتحقيق السلام والازدهار فى المنطقة ككل.





وقال السفير الياباني بالقاهرة خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، إن اليابان أنشأت مكتبها القنصلي الأول بالقرب من قناة السويس منذ العشرينيات، ومصر ضرورية للربط بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، أوروبا.





وأشار السفير الياباني في القاهرة إلى أن مصر دولة ذات أهمية، وأن اليابان تروج حاليًا لـ مبادرة محيط هندي وهادئ حر ومفتوح.





وأعرب السفير ماسكاي إلى أن اليابان تتطلع لشراكة أكبر من أجل السلام والازدهار فى أفريقيا وذلك من خلال مؤتمر طوكيو، مؤكدًا أن مصر تسهم فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.



