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فن

من حفل خطوبة شقيقته.. صورة نادرة للزعيم مع الراحل مصطفى متولي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:56 ص
عادل امام
عادل امام
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محمد بدران
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة للزعيم عادل إمام خلال فترة شبابه من حفل خطوبة شقيقته.

وظهر "عادل إمام" فى الصورة خلال احتفاله بخطوبة شقيقته، على الفنان مصطفى متولى، والذى شاركه بطولة عدد كبير من أعماله مثل "سلام يا صاحبى" و"جزيرة الشيطان"، و"الإرهاب والكباب"، وعدد من المسرحيات أبرزها "الواد سيد الشغال" و"بودى جارد".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مشاركته فى شهر رمضان الماضى، بمسلسل "فلانتينو" الذى حقق نجاحا أثناء عرضه، وتدور أحداث المسلسل عن نور عبد الحميد الشهير بـ "فلانتينو" وزوجته عفاف اللذين يمتلكان سلسلة مدارس يطلق عليها اسم"مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومنهنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.


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