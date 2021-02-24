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مرأة

توقف عن هذه العادة نهائيا.. احذر من النوم أمام التليفزيون

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أوصى الأطباء بعدم النوم أثناء مشاهدة التليفزيون، حيث أظهرت الأبحاث، أن هذه العادة لها تأثير على مزاج أي شخص، ووفقًا للدكتور "جاي ميدوز"، فإن هذا الأمر له علاقة بالضوء المنبعث من التلفزيون.

ويشرح الدكتور ميدوز لصحيفة "ديلي ميل"، هذا الأمر، قائلًا "إن النوم في الظلام يؤدي لإبعاد الضوء عن شبكية العين في الجزء الخلفي من العين، وهو ما يساعد على إفراز الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يجعلنا نشعر بالنعاس، لذلك فإننا عند الاستيقاظ نحتاج إلى منع هذا الهرمون، وعندما تنام أمام شاشة تلفزيون ساطعة ، فإنك تمنع نفسك من النوم العميق.


وبما أن نومك ومزاجك مرتبطان ببعضهما البعض ، فإن حالتك المزاجية تتأثر بعدم نومك بشكل كافٍ، فإذا كنت تفعل هذا بشكل متكرر، قد تصاب بالاكتئاب، وإذا كنت تريد منع حدوث ذلك انزل عن الأريكة بمجرد ملاحظة أنك تغفو واذهب إلى السرير.

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