مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور

هل النوم على البطن يسبب موت الجنين

في الأيام الأولى من الحمل ، من الجيد أن تنامي على معدتك، لن يبدأ بطنك في الظهور حتى الثلث الثاني من الحمل ، ومن غير المرجح أن يكون النوم على معدتك غير مريح، وفي الثلث الثالث من الحمل ، سيكون لديك نتوء كبير ومن غير المرجح أن تختار هذا الوضع.

في الأيام الأولى من الحمل ، من الجيد أن تنامي على معدتك، لن يبدأ بطنك في الظهور حتى الثلث الثاني من الحمل ، ومن غير المرجح أن يكون النوم على معدتك غير مريح، وفي الثلث الثالث من الحمل ، سيكون لديك نتوء كبير ومن غير المرجح أن تختار هذا الوضع.

وضعية النوم في الثلث الثالث من الحمل مهم لأنه إذا كنت مستلقيًا على ظهرك ، فإن وزن الطفل والرحم معًا يضغط على أعضاء أخرى في جسمك.





ولا يعرف الباحثون على وجه اليقين ما الذي يسبب بالضبط زيادة خطر الإملاص ، لكننا نعرف بالفعل ما يلي ، والذي يمكن أن يلعب دورًا:





عند النوم / الاستلقاء على ظهرك ، يضغط الطفل والرحم على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي الرحم وهذا يمكن أن يحد من تدفق الدم، و الأكسجين إلى الطفل





أظهرت دراسات حديثة أخرى أنه عندما تستلقي المرأة على ظهرها في أواخر الحمل (مقارنةً بالاستلقاء على الجانب) يكون الطفل أقل نشاطًا ولديه تغيرات في أنماط معدل ضربات القلب ، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى انخفاض مستويات الأكسجين لدى الطفل عندما تستلقي الأم على ظهرها.





أظهرت إحدى الدراسات البحثية الأصغر ، من أوكلاند ، نيوزيلندا ، أن النساء اللواتي ينمن على جانبهن الأيسر في الليلة الأخيرة من الحمل قللن من خطر ولادة جنين ميت مقارنة بأولئك اللاتي كن ينمن على يمينهن، و ثبت أن النوم على يسارك يساعد كليتيك على التخلص من الفضلات والسوائل من جسمك.





لذلك ، بينما لم يثبت بشكل قاطع أن النوم على جانبك الأيسر يقلل من خطر إصابتك بالنوم على يمينك ، فهناك أسباب قد تجعلك تختار القيام بذلك.



