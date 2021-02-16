مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور

تحتار العديد من الأمهات حول الوضع الصحيح الذى يمكن اعتمادة اثناء الحمل، مما يشعرها بالراحة، ويخافظ على صحة الجنين بشكل جيد، وأظهرت الأبحاث أنه في الثلث الثالث من الحمل (بعد 28 أسبوعًا من الحمل) ، فإن النوم على ظهرك يزيد من خطر ولادة جنين ميت ، فإن نصيحتنا هي النوم على جانبك في الثلث الثالث من الحمل لأنه أكثر أمانًا لطفلك من النوم على الظهر والبطن.
هل النوم على البطن يسبب موت الجنين
في الأيام الأولى من الحمل ، من الجيد أن تنامي على معدتك، لن يبدأ بطنك في الظهور حتى الثلث الثاني من الحمل ، ومن غير المرجح أن يكون النوم على معدتك غير مريح، وفي الثلث الثالث من الحمل ، سيكون لديك نتوء كبير ومن غير المرجح أن تختار هذا الوضع.
وضعية النوم في الثلث الثالث من الحمل مهم لأنه إذا كنت مستلقيًا على ظهرك ، فإن وزن الطفل والرحم معًا يضغط على أعضاء أخرى في جسمك.
ولا يعرف الباحثون على وجه اليقين ما الذي يسبب بالضبط زيادة خطر الإملاص ، لكننا نعرف بالفعل ما يلي ، والذي يمكن أن يلعب دورًا:
عند النوم / الاستلقاء على ظهرك ، يضغط الطفل والرحم على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي الرحم وهذا يمكن أن يحد من تدفق الدم، و الأكسجين إلى الطفل
أظهرت دراسات حديثة أخرى أنه عندما تستلقي المرأة على ظهرها في أواخر الحمل (مقارنةً بالاستلقاء على الجانب) يكون الطفل أقل نشاطًا ولديه تغيرات في أنماط معدل ضربات القلب، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى انخفاض مستويات الأكسجين لدى الطفل عندما تستلقي الأم على ظهرها.
أظهرت إحدى الدراسات البحثية الأصغر ، من أوكلاند ، نيوزيلندا ، أن النساء اللواتي ينمن على جانبهن الأيسر في الليلة الأخيرة من الحمل قللن من خطر ولادة جنين ميت مقارنة بأولئك اللاتي كن ينمن على يمينهن، وثبت أن النوم على يسارك يساعد كليتيك على التخلص من الفضلات والسوائل من جسمك.
لذلك ، بينما لم يثبت بشكل قاطع أن النوم على جانبك الأيسر يقلل من خطر إصابتك بالنوم على يمينك ، فهناك أسباب قد تجعلك تختار القيام بذلك.
النوم على البطن للحامل في الشهر السادس
النوم على معدتك، بعد الشهر الخامس من الحمل ، من الواضح أن النوم على بطنك ليس الطريقة الأكثر راحة للنوم ، وذلك بسبب توسع الرحم، قد تشعر وكأنك تحاول النوم على معدة كبيرة صلبة، إذا كنت تخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى إيذاء الطفل ، فلا تقلق، حتى في عمر تسعة أشهر ، توفر جدران الرحم حماية كافية للطفل الصغير ، من الناحية الطبية ، من الآمن النوم في هذا الوضع ، لكنه قد لا يكون الوضع الأكثر راحة لك.
النوم على الظهر للحامل
النوم على ظهرك طوال فترة الحمل ، يجب تجنب النوم على ظهرك في حين أنه قد يكون آمنًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، إلا أن أكبر عدم الراحة بهذه الطريقة هو أنه يتسبب في زيادة ثقل البطن والرحم للضغط على الوريد الرئيسي الذي يعمل على إعادة الدم من الجزء السفلي من الجسم إلى قلبك، لذا فإن الاستلقاء على ظهرك يمكن أن يجعلك تشعرين بالدوار ، كما أنه يتداخل مع توصيل الدم والعناصر الغذائية إلى المشيمة وطفلك الذي ينمو، ومن المشاكل الأخرى التي يمكن أن تنشأ هي آلام الظهر ، وصعوبة التنفس ، ومشاكل الجهاز الهضمي ، والبواسير ، وانخفاض ضغط الدم ، وانخفاض الدورة الدموية في الجسم والجنين.
نوم الحامل على ظهرها في الشهور الأولى
اعتادت النساء على النوم في أي وضع يشعرهن فيه بالراحة والألفة ، لكن هذا يميل إلى التغيير أثناء الحمل، وجعل النوم أكثر صعوبة: قد لا تكون بعض أوضاع النوم آمنة للنساء الحوامل والجنين المتنامي مثل الآخرين.
لمساعدتك أنت وطفلك على البقاء بصحة جيدة، وتحقيق أقصى قدر من النوم في الأشهر المقبلة يجب اختيار الوضيعة الصحيحة للنوم لسلامة طفلك .
أفضل طريقة للنوم خلال الليل هي "النوم على جانبك" ، خاصةً على جانبك الأيسر ، حيث يسمح هذا بأقصى قدر من تدفق الدم لك وللجنين المتنامي ، ولا يضغط على الكبد، تأكد من ثني ساقيك وركبتيك مع وضع وسادة بين ساقيك لمزيد من الراحة، ستفيد هذه الوضعية أيضًا كليتيك ، من خلال المساعدة في التخلص من النفايات والسوائل من جسمك ، مما يقلل بدوره من التورم في الكاحلين والقدمين اليدين.
ألم في الظهر، لتقليل آلام الظهر ، حاول استخدام وضع "SOS" مع وضع وسادة إضافية أيضًا تحت بطنك، تأكد أيضًا من حصولك على المرتبة المناسبة .
الحموضة المعوية، لتخفيف الأعراض ، يمكن أن يساعدك الاستيلاء على عدد قليل من الوسائد لدعم الجزء العلوي من جسمك.
ضيق في التنفس، لتجنب ذلك ، قد يكون دعم نفسك على وسائد خلف ظهرك مفيدًا لأقصى تدفق للهواء.
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المصدر sleep.org