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فن

أخبار الفن | تطورات الحالة الصحية لـ يوسف شعبان.. صورة نادرة لـ هيثم أحمد زكي.. إصابة «ريموشكا» بـ كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:04 ص
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

أكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أنه سيتم نقل الفنان يوسف شعبان إلى مستشفى العجوزة لاتخاذ الإجرءات اللازمة لعلاجه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أصيبت الإعلامية والفاشون بلوجر التونسية ريم الطايف، الشهيرة بـ"ريموشكا" بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من محبي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي صورة نادرة له.

شاركت الراقصة "صافينار"، جمهورها ومتابعيها، بفيديو قصير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة للزعيم عادل إمام خلال فترة شبابه من حفل خطوبة شقيقته.

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