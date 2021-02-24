استشاري أمراض صدرية: تزايد مستمر في أعداد الإصابة بكورونا بين الشباب

قال الدكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة في الأعداد التي تحتاج إلى الحجز في المستشفى ، والرعاية الصحية ، بشكل يتزايد يوميًا على مدار السبوع الماضي .

وأضاف " أنطوان أشقر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن هناك حوالي 45% أو 50% من المصابين ، هى نتيجة السلالات المتحورة ، وخاصة عند الفئة الشبابية ، والفئة التي لم تتناول اللقاح .

وأكد أن الأعداد في تزايد مستمر ، وأنه من الممكن خلال الإسبوع القادم يزداد الضغط على الرعاية الصحية ، ولكن حتى الآن الأمر ليس تحت السيطرة .

وأكمل أن يجب إعطاء الالقاح لأكبر عدد من المواطنين ، حتى نحصل على مناعة الحماية ، والمناعة الجماعية ، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر من اللقاح هو الحماية ، مضيفًا أن العودة إلى الحياة والعمل هو الذي يسبب سرعة انتشار السلالات المتحورة .