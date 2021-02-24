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استشاري أمراض صدرية: تزايد مستمر في أعداد الإصابة بكورونا بين الشباب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:09 م
تزايد مستمر في أعداد
تزايد مستمر في أعداد الإصابة بكورونا في باريس
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ندى رأفت

قال الدكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة في الأعداد التي تحتاج إلى الحجز في المستشفى ، والرعاية الصحية ، بشكل يتزايد يوميًا على مدار السبوع الماضي .

وأضاف " أنطوان أشقر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أن هناك حوالي 45% أو 50% من المصابين ، هى نتيجة السلالات المتحورة ، وخاصة عند الفئة الشبابية ، والفئة التي لم تتناول اللقاح .

وأكد أن الأعداد في تزايد مستمر ، وأنه من الممكن خلال الإسبوع القادم يزداد الضغط على الرعاية الصحية ، ولكن حتى الآن الأمر ليس تحت السيطرة .

وأكمل أن يجب إعطاء الالقاح لأكبر عدد من المواطنين ، حتى نحصل على مناعة الحماية ، والمناعة الجماعية ، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر من اللقاح هو الحماية ، مضيفًا أن العودة إلى الحياة والعمل هو الذي يسبب سرعة انتشار السلالات المتحورة .

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