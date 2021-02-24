القومي للبحوث الفلكية: السباق إلى الفضاء يهدف للكشف عن وجود حياة خارج كوكب الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أنه مازال هناك تنافس في برامج الفلك والفضاء لاكتشاف وجود حياة على الكوكب الأحمر "المريخ" حيث أعلنت وكالة "ناسا" هبوط روبوت خلال الايام الماضية على سطح المريخ ، إضافة إلى إطلاق دولة الإمارت "مسبار الأمل" لاستكشافه وعمل دراسات حوله.

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وأوضح القاضى خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الدراسات تهدف لاستكشاف وجود حياة على "المريخ" من خلال دراسة الغلاف الجوي الخاص به ، ووجود أكسجين أم لا ، كما أن هناك العديد من الدول مثل الصين وروسيا أطلقت العديد من برامج الفضاء للمريخ وغيره من الكواكب الاخرى داخل المجموعة الشمسية وخارجها للقيام بنفس هذه الاستكشافات ومعرفة مدى صلاحية هذه الكواكب للحياة ، وهل يوجد مصادر طبيعية يمكن الاستفادة منها ،و حتى الان تم التوصل إلى القليل من المعلومات في هذا الشأن .





وأضاف "القاضي" أن المعهد له تاريخ بحثي في مجال الفضاء حيث بدأ المعهد في رصد الأقمار الصناعية عندما أطلق الاتحاد السوفيتي أول مركبة فضائية عام 1957 وكان في البداية رصد بصري ، ثم تطور في عام 1981م من خلال إنشاء محطة لرصد الأقمار الصناعية من خلال أشعة الليزر كما قام المعهد بإطلاق قمرين صناعيين مصريين أحدهما من أمريكا والاخر من اليابان حيث أثبتت التجارب نجاحا كبيرا اضافة إلى صناعة برامج وأقمار صناعية مصرية ووحدات مثل وحدة النانو تكنولوجي، لافتا إلى أن هناك قمر ثالث جاهز للإطلاق ، كما أن هناك توسعا في برامج الفضاء خلال الفترة القادمة.