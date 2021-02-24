بيان مهم من الجيش اللبناني بشأن تعويضات تفجير مرفأ بيروت

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا مهما بشأن توزيع التعويضات على متضرري تفجيرات مرفا بيروت حيث قالت : تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.





وأضافت قيادة الجيش اللبناني في بيانها قائلة : كما تم توزيع مبلغ وقدره 2.610.800.000 ليرة لبنانية.





وواصل البيان : كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 370 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق ـــ الباشورة، وزقاق البلاط).



