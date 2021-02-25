FFP2.. كمامة قادرة على الحماية من كورونا بنسبة 99%.. فيديو

أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا عن كمامة "‏FFP2"، المبتكرة القادرة على الحماية من كورونا بنسبة 99%.





وأوضح التقرير أنه بعد أن أصبحت الكمامة السمة الأبرز لأغلب سكان العالم في ظل جائحة كورونا، إلا أن القناع المزعج للكثيرين على ما يبدو سيقضي علي الفيروس.





وأشارت التقرير إلى أن شركة BioSerenit الفرنسية لتصنيع الأقنعة صممت كمامة مبتكرة تحتوي طبقتها الداخلية علىي مواد مضادة تقضي على 99% من الفيروسات في 5 دقائق.





وتابع التقرير أن الكمامة التي يوصى بارتدالئها لمدة لا تزيد عن 4 ساعات، تتكون من 4 طبقات مغطاة بمواد كيميائية تقضي علي الجراثيم ومضادة للفيروسات، وفقا للشركة المصنعة.



