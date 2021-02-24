رمضان السيد: محمد شريف يستحق اللعب أساسيًا.. والأهلي تأثر بغياب معلول

قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، إن محمد شريف مهاجم الفريق ، يستحق اللعب أساسيا في تشكيلة بيتسو موسيماني.





وأضاف السيد ، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، أن محمد شريف مهاجم متميز جدا ، وأتعجب من موسيماني لإبقائه على مقاعد البدلاء ، وفور نزوله ، قدم آداءً مميزًا ، وأضاف الكثير للناحية الهجومية في الفريق .



