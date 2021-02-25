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مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل حواوشي بالسجق والجبن

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
حواوشي بالسجق والجبن من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف طريقة عمل حواوشي بالسجق والجبن في المنزل.

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مقادير حواوشي بالسجق والجبن
سجق شرقي 
لحمة مفرومة 
بصل 
ثوم 
كمون 
بهارات 
طماطم 
فلفل حار 
فلفل اخضر 
ثوم وبصل بودرة 
جوزة الطيب 
ميكس جبن 
سمنة بلدي 
عيش بلدي 
عجينة بيتزا  جاهزة


طريقة تحضير حواوشي بالسجق والجبن:
-يفرم البصل في الكبة مع الثوم ثم تضاف البهارات والملح والفلفل
-تضاف اللحمة المفرومة وتعجن جيدا
-ثم تضاف الطماطم المفرومة
-في نفس الكبة يفرم السجق ويخلط مع اللحمة المفرومة والفلفل الحار حسب الرغبة
-يحشى العيش البلدي بخليط السجق واللحمة المفرومة وميكس الجبن
-في طاسة غير لاصقة يوضع قليل من السمن البلدي ثم يضاف رغيف الحواوشي ويترك حتى تمام النضج على الوجهين
-ثم يوضع على شبكة الفرن حتى يكون كريسبي

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