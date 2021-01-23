ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل حواوشي بالجبن في المنزل

السبت 23/يناير/2021 - 09:31 ص
طريقة عمل حواوشي
طريقة عمل حواوشي بالجبن في المنزل
Advertisements
هاجر هانئ
الحواوشي من الأكلات الشعبية التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفعهم إلى شرائها من الأسواق والمطاعم، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل الحواوشي بالجبن في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

اقرأ أيضا:

مقادير حواوشي بالجبن
نصف كيلو لحمة مفرومة 
بصلة كبيرة  مفرومة
2 ثمرة فلفل حار مفروم ناعم
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
ملح 
فلفل أسود 
بابريكا 
توابل لحم 
قرفة ناعمة 
10 رغيف خبز بلدي 
زبدة مذابة 
1 ونصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة


طريقة تحضير حواوشي بالجبن
-تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والتوابل والقرف. 
-يفتح الخبز ويدهن بالزبدة. 
-ثم يحشى بخليط اللحمة. 
-وفوقه توضع طبقة من الجبنة. 
-ثم يدهن الخبز بالزبدة. 
-ويدخل الفرن حتى تمام الطهي
-ويقدم ساخنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحلى من المحلات.. 3 طرق سهلة لتحضير حواوشي الفحم

المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

طريقة الحواوشى زى المحلات بتكلفة أقل ومذاق ألذ

طريقة عمل الحواوشي بـ 3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

ترشيحاتنا

مسئول سابق بالزمالك: سأشجع الأهلي في مونديال الأندية.. وعقد شيكابالا لم يكن يسمح بتوقيع عقوبات مالية عليه

كلاكيت كل مرة.. فيسبوك يسجل خروج حسابات مستخدميه إجباريا من جديد

استعدادا لممارسة الدعارة.. حبس سيدتين لاتهامها بترويج أعمال منافية للآداب عبر الإنترنت

أخبار الرياضة.. وزير الشباب والرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي.. حظوظ منتخب مصر فى بلوغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة اليد.. أحمد شوبير يواصل الهجوم على الجبلاية

أجمل أم علي الإطلاق.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لوالدتها

رغم تدهور صحتهما.. عروسان يقيما زفافهما داخل مستشفى العزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

أغرب 3 سيارات في التاريخ.. ماركات لن تتوقعها | صور