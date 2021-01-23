أحلى من الجاهز.. طريقة عمل حواوشي بالجبن في المنزل

الحواوشي من الأكلات الشعبية التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفعهم إلى شرائها من الأسواق والمطاعم، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل الحواوشي بالجبن في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
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مقادير حواوشي بالجبن
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مفرومة
2 ثمرة فلفل حار مفروم ناعم
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
بابريكا
توابل لحم
قرفة ناعمة
10 رغيف خبز بلدي
زبدة مذابة
1 ونصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
طريقة تحضير حواوشي بالجبن
-تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والتوابل والقرف.
-يفتح الخبز ويدهن بالزبدة.
-ثم يحشى بخليط اللحمة.
-وفوقه توضع طبقة من الجبنة.
-ثم يدهن الخبز بالزبدة.
-ويدخل الفرن حتى تمام الطهي
-ويقدم ساخنا