باستخدام الذكاء الاصطناعي .. القصة وراء الصور المثيرة للجدل لـ إخناتون ونفرتيتي

لاقت صورتان نشرهما مصور هولندي، مقره بالعاصمة "أمستردام"، انتشارًا ملحوظًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث تتضمن الصورتان تصورًا، بناءً على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، للفرعون المصري "أمنحوتب الرابع" أو "إخناتون" وأيضًا الملكة "نفرتيتي".





كان المصور الهولندي "باس أوتيرفيك" قد شارك هذه اللقطات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، وكتب في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إخناتون ونفرتيتي.. لا أزعم أنني عالم.. تستند الصور التاريخية التي أعدها إلى الأعمال الفنية التي تعود في الغالب إلى الحقبة التي عاش فيها أصحابها".





واستطرد: "باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أقوم بتصفية أنماط النحت في البورتريه التاريخي وتوجيهها إلى نتيجة موثوقة"، في إشارة إلى أن الصورتين اللتين شاركهما في الآونة الأخيرة تستندان في الأساس إلى منحوتات ونقوش أثرية تصور"إخناتون" و"نفرتيتي" من أجل الوصول إلى الشكل وملامح الوجه الأقرب لهما.





يشار إلى أن "باس أوتيرفيك" اشتهر في السابق باستخدامه تقنيات متطورة لتحويل اللوحات القديمة للشخصيات العامة والمشاهير إلى صور فوتوغرافية حديثة، وسبق أن حول إحدى لوحات الفيوم التاريخية إلى صورة فوتوغرافية حديثة، كما شارك في وقت سابق من الشهر الجاري صورة تتضمن تصورًا للفرعون "توت عنخ آمون" بناءً على تقنيات حديثة واستنادًا إلى القناع الذهبي للفرعون المصري ونقوش ومنحوتات أخرى، حسبما أوضح في تغريدة أخرى عبر حسابه على "تويتر".



