باستخدام الذكاء الاصطناعي .. القصة وراء الصور المثيرة للجدل لـ إخناتون ونفرتيتي

لاقت صورتان نشرهما مصور هولندي، مقره بالعاصمة "أمستردام"، انتشارًا ملحوظًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حيث تتضمن الصورتان تصورًا، بناءً على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، للفرعون المصري "أمنحوتب الرابع" أو "إخناتون" وأيضًا الملكة "نفرتيتي".
كان المصور الهولندي "باس أوتيرفيك" قد شارك هذه اللقطات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، وكتب في تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إخناتون ونفرتيتي.. لا أزعم أنني عالم.. تستند الصور التاريخية التي أعدها إلى الأعمال الفنية التي تعود في الغالب إلى الحقبة التي عاش فيها أصحابها".
واستطرد: "باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أقوم بتصفية أنماط النحت في البورتريه التاريخي وتوجيهها إلى نتيجة موثوقة"، في إشارة إلى أن الصورتين اللتين شاركهما في الآونة الأخيرة تستندان في الأساس إلى منحوتات ونقوش أثرية تصور"إخناتون" و"نفرتيتي" من أجل الوصول إلى الشكل وملامح الوجه الأقرب لهما.
يشار إلى أن "باس أوتيرفيك" اشتهر في السابق باستخدامه تقنيات متطورة لتحويل اللوحات القديمة للشخصيات العامة والمشاهير إلى صور فوتوغرافية حديثة، وسبق أن حول إحدى لوحات الفيوم التاريخية إلى صورة فوتوغرافية حديثة، كما شارك في وقت سابق من الشهر الجاري صورة تتضمن تصورًا للفرعون "توت عنخ آمون" بناءً على تقنيات حديثة واستنادًا إلى القناع الذهبي للفرعون المصري ونقوش ومنحوتات أخرى، حسبما أوضح في تغريدة أخرى عبر حسابه على "تويتر".
وأثارت صورتا "إخناتون" و"نفرتيتي" بشكل خاص جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد رواد أن الصورتين تفتقران إلى الدقة والأسس العلمية كما وصفهما البعض بكونهما "تزييفًا للتاريخ"، وكان من ضمن تعليقات الرواد أيضًا ما مفاده الذكاء الاصطناعي يمكنك من معرفة الملامح عن طريق عظام الجمجمة لكن تصور لون البشرة وشكل الشعر غير دقيق، مع التأكيد على أن "التماثيل الحقيقية لهما واضحة ولا تحتاج إلى تصوير".
#Akhenaten and #Nefertiti— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) February 19, 2021
I don't claim to be a scientist. The historical portraits I make are based on artworks mostly made during the period of their subjects.
With AI I filter out the sculpting styles of ancient portraiture and guide it to a credible outcome#artbreeder pic.twitter.com/Qt3485Gnaq
I made an impression of #Tutankhamun with the help of #NeuralNetworks and based on the golden mask and some other depictions:#BlackHistoryMonth #BlackHistory #artbreeder #AI #ArtificialIntelligence #History pic.twitter.com/pvG2YOpDq1— Ganbrood (Bas Uterwijk) (@ganbrood) February 10, 2021