محافظ الغربية: تطوير العمل بـ10 مراكز تكنولوجية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي على المضي قدمًا في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل إلكتروني دون إجراءات روتينية معقدة ، ضمن خطة المحافظة لميكنة جميع التعاملات مع المواطنين،





حيث تم تطوير العمل بعشر مراكز تكنولوجية وجار الإعداد لفتح مركزين بطنطا والمحلة ، لتصبح جميع المراكز والمدن والأحياء مغطاة بهذه المراكز.





جاء ذلك خلال تكريم المحافظ اليوم / الخميس / مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي ثان طنطا علا البرماوي ، لحصول المركز على شهادة الأيزو 9001 ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.





وأشار المحافظ أن المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا يُعد ثان مركز على مستوى الجمهورية ، يحصل على هذه الشهادة بعد حي أول المحلة، في إشارة واضحة إلى مدى نجاح المحافظة في تطوير منظومة العمل داخل تلك المراكز.





وأضاف رحمي أن المحافظة قامت بتدريب 34 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ، ومشرفين النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تدريب تسعة موظفين في ورش عمل بمركز سقارة ،تمهيدًا لحصول العشر مراكز تكنولوجية على شهادة الأيزو .





ومن جانبه ، قال نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا إن هذه الشهادة تأتي تتويجًا لجهود كبيرة من المتابعة الدورية لإزالة كافة المعوقات ، وتدقيق لنظام العمل بالمركز ، واتباع وتنفيذ الإجراءات بأعلى معايير الجودة العالمية، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني وخدمة الرسائل الإلكترونية، والدفع عن طريق نظام فوري وإدخال كافة الخدمات على بوابة الخدمات الحكومية.



