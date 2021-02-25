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مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:02 ص
شيري عادل
شيري عادل
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نهى هجرس
تصدرت الفنانة شيري عادل، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد نشرها لمنشور جديد عبر حسابها الشخصي، أكدت به خضوعها لعملية جراحية.

وتحرص شيري عادل، على متابعة جمهورها بأحدث الأخبار والصور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما تميل الفنانة شيري عادل، إلى ارتداء الملابس الكاجوال التي تبرز عن جمالها واناقتها، وتحرص على اتباع صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الفساتين الناعمة والمميزة.

أما من الناحية الجمالية، فتعتمد على الألوان الترابية التي تبرز جمال عيونها، وتميل إلى اختيار أحمر الشفاه باللون البيج أو البينك الذى يتناسب مع ظهورها.

وتحرص على الاختيار الألوان البنية والذهبية لشعرها لتتناسب مع لون بشرتها البرونزية، وتفضل تركه منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافته.

وإليكم أبرز الصور..
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة شيري عادل
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