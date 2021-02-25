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أخبار البلد

رئيس البرلمان العربي: شراكة جديدة مع مجلس النواب المصري تعزز خدمة القضايا العربية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا
أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بخطوة توقيع بروتوكول تعاون بين كل من البرلمان العربي ممثلًا في (مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية) ومجلس النواب في مصر ممثلًا أيضًا في (معهد التدريب البرلماني)، مؤكدًا أنها جاءت من منطلق دور ومسؤوليات الطرفين في تنسيق وتوحيد المواقف العربية في إطار المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية، وتطوير القدرات الذاتية للبرلمانات.


وثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود المخلصة التي يقوم بها مجلس النواب المصري في مرحلته الجديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، مؤكدًا أن مشاركته في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول إضافة كبيرة  وتأطير للعلاقة وتقوية أواصر التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي والدفع بها إلى آفاق أرحب.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بدعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل للبرلمان العربي، باعتباره منبرًا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية.

كما شدد رئيس البرلمان العربي، على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب المصري بصفة خاصة والشعب العربي بصورة عامة.
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