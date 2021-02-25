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محافظات

محافظ أسيوط ونائب رئيس هيئة الطرق يتفقدان رصف الشوارع بحي شرق وغرب

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس سامي فرج نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الرصف التي تنفذها الهيئة بمدن وأحياء ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحث سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة والتأكيد على مراعاة معايير الجودة في التنفيذ .

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جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والمهندس نصر طبيخ مدير عام المنطقة السابعة للطرق والكباري والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

وأكد المحافظ – خلال اللقاء - أنه تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 /2021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين .

موجهًا بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة كما استعرض خطة المحافظة لإنهاء مشروعات رصف الطرق وصيانتها التي يجري تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ أسيوط يرافقه نائب رئيس هيئة الطرق أعمال الرصف والتطوير التي تم تنفيذها ببعض شوارع وميادين حي شرق وغرب ضمن خطة رد الشىء لأصله والخطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة القومية للطرق بالتنسيق مع المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث تفقدا أعمال الرصف التي تتم بشارع أحمد حسن الباقوري المجاور للترعة الابراهيمية وعزبة السجن ثم استكمل جولته بتفقد أعمال الرصف التي تمت بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك استكمالًا لخطة للتطوير ورد الشئ لأصله وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.  

وأشار نائب رئيس هيئة الطرق إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف بإعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في البلاد مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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