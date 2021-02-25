اتحضر للأخضر..استمرار مبادرة غرس الأشجار بشوارع أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "إتحضر للأخضر" وتنفيذ العديد من الحملات تحمل شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة".





وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تنظيم حملات للنظافة والتشجير بحي شرق مدينة أسيوط وذلك بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمكتب الاستشاري والوحدات المحلية وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية على أن تستمر تلك الفعاليات لتشمل القرى والمراكز فضلًا عن تكثيف برامج التوعية بالمحافظة على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.





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وأوضح المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بشارع النيل بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط تم خلالها تنفيذ أعمال الكنس بواسطة عمال النظافة بالحي ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية ورفع كمية مخلفات من على شاطئ نهر النيل تقدر 5 طن بواسطة عمال الجمعية الأهلية التي تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطني بوزارة البيئة.





كما تم عقد لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية وأهمية الحفاظ على نظافة مياه نهر النيل من الناحية الصحية وزراعة عدد من الأشجار بالمنطقة.



