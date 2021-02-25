ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اتحضر للأخضر..استمرار مبادرة غرس الأشجار بشوارع أسيوط

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:19 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "إتحضر للأخضر" وتنفيذ العديد من الحملات تحمل شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة". 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تنظيم حملات للنظافة والتشجير بحي شرق مدينة أسيوط  وذلك بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والمكتب الاستشاري والوحدات المحلية وجهاز شئون البيئة  ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية على أن تستمر تلك الفعاليات لتشمل القرى والمراكز فضلًا عن تكثيف برامج التوعية بالمحافظة على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.

اقرأ أيضا :

وأوضح المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بشارع النيل بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط تم خلالها تنفيذ أعمال الكنس بواسطة عمال النظافة بالحي ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية ورفع كمية مخلفات من على شاطئ نهر النيل تقدر 5 طن  بواسطة عمال الجمعية الأهلية التي تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة  من البرنامج الوطني بوزارة البيئة. 

كما تم عقد لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية وأهمية الحفاظ على نظافة مياه نهر النيل من الناحية الصحية وزراعة عدد من الأشجار بالمنطقة. 

وذلك بحضور ومشاركة الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بوزارة البيئة وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة وطاهر أحمد إسماعيل مدير جهاز النظافة والتجميل بمدينة أسيوط ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة على أن يتم تنفيذ سلسلة من تلك الحملات بباقي مناطق المدينة والمراكز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: مبادرات للنظافة والتجميل بحى غرب والغنايم وصدفا

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بدشلوط

وزيرة البيئة: نشر مفهوم تكنولوجيا الطاقة الحيوية.. ودعم منظومة المخلفات الصلبة بالغربية بعدد 39 معدة

وزيرة البيئة: تحوُّل صفط تراب إلى قرية متوافقة بيئيًا.. ودورات تدريبية وبرامج توعية وحملات نظافة وتجميل ومسابقات لكل الفئات

محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات النظافة

اتحضر للأخضر.. استمرار حملات النظافة والتشجير بحى غرب أسيوط

ترشيحاتنا

الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

بالأسماء.. السماح لـ 20 مواطناً بالتجنيس بجنسيات أجنبية

موجة غضب ضد حمو بيكا بسبب صوره قبل الشهرة.. شاهد

وفاة والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في النهر .. تفاصيل

ما حكم وضع جوزة الطيب فى الطعام؟

توجيهات مدبولي حول تسجيل العقارات ومباحثات وزير الخارجية وأخبار الشأن المحلي في أبرز عناوين صحف القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد