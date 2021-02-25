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رياضة

قرار جديد من يوفيتش فى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي بالدوري

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:18 ص
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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عمرو الحلوانى

قرر درجان يوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، الدخول فى معسكر مغلق بالعين السخنة حتى موعد مواجهة الأهلى المؤجلة بينهما من الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها 10 مارس المقبل.


وجاء قرار يوفيتش بالدخول فى معسكر مغلق مبكر فى ظل الرغبة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى، والتى يسعى خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذى يعيشه الفريق فى الوقت الحالى بمسابقة الدوري الممتاز.


ويعيش الإسماعيلى واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق فى ظل تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وتلقى العديد من النتائج السلبية، مما أدى إلى وقوعه فى المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط فقط لا غير من 13 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز.


وكان الإسماعيلى تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة من أجل نقل مباراته أمام الأهلى من ملعب برج العرب إلى استاد المكس، وينتظر الدراويش موافقة الجبلاية على هذا الطلب خلال الأيام القليلة الماضية.


وفى هذا السياق، كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن سبب طلب مسئولي الدراويش بخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري على استاد المكس.


وقال وحيد: "نتمنى أن يشرفنا الأهلي في الإسماعيلية، نحن نذهب له للعب على استاد السلام ولا يوجد لدينا أدنى مشكلة، ولكن الأمن له رؤية ونحن نحترمها جدًا، ونحترم أيضا قرر إقامة المباراتين في برج العرب".


وأضاف: "الجهاز الفني للإسماعيلي هو من طالب بإقامة المباراة على ملعب المكس وهذه رؤية فنية، وحتى الآن لم نتلق ردًا، وافقنا على قرار الأمن ورؤية اتحاد الكرة، وعليهم الآن على الأقل أن يحققوا رغبتنا لأن هذا حقنا".


وتابع: "أما المباراة الثانية إذا رأى الأهلي أن تقام على استاد المكس أو الإسكندرية فلن نقول شيئًا، لكن على الأقل أعطونا حرية التحرك في مباراتنا، فهذا ملعبنا".

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