عودة مياه الشرب إلى طبيعتها في المنيا

عادت مياه الشرب بالمنيا إلى طبيعتها بعد انقطاع دام منذ أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس بعد أن قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة أرض سلطان المرشحة والانتهاء من ربط جميع خطوط المياه على مستوى المدينه وقرى المركز.





وفي سياق متصل كان المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قد أعلن ضعف مياه الشرب عن قرى ومدينة المنيا، بسبب القيام بأعمال تطهير دخول المياه العكرة بمحطة بني احمد الشرقية المرشحة، للحفاظ على جودة المياه المنتجة.





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وأضاف الشهاوي، أنه سيتم زيادة ضغوط المحطات الأخري لتقليل ضعف المياه خلال الفترة من الاثنين حتى اليوم الخميس من الثامنه صباحا وحتى الثامنة مساء.





كما أعلن قطع المياه عن منطقة أرض سلطان شمال مدينة المنيا من مساء أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس لبدء أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة أرض سلطان بالمدينة.





وأضاف المهندس ياسر الشهاوى أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة إنجاز التحول الرقمى فإنه تم عمل خطة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و شركة المنيا ومشروع الحلول المتكاملة للمياه (IWSSTA) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية للمحافظة على موارد الشركات وتحقيق الاستدامة المالية لشركات المياه.





وأضاف الشهاوي أنه تم البدء في إنشاء المنظومة الإلكترونية لنقل البيانات بين قطاعات الشركة وذلك لتنسيق حميع الموارد والمعلومات والانشطة اللازمة لإتمام الإجراءات العملية لإدارة موارد الشركة والاستفادة بكل مورد وتقليل نسبة الخطأ وإنشاء قاعدة بيانات قوية تربط كل قطاعات الشركة وتساعد الإدارة العليا باتخاذ القرارات علي أسس دقيقة وتطوير الشركة والعاملين بقطاع المياه ورفع كفاءة جودة المياه من خلال المتابعة المستمرة لحظة بلحظة.





ونوه الشهاوى أن قطاعى الموارد البشرية والقطاع المالي بالشركة من ضمن القطاعات الأساسية داخل المنظومة لأنهم أكثر القطاعات التى تربطهم قاعدة بيانات مشتركة داخل العمل.



