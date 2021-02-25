مناقشة رواية «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة.. غدا

وتتناول الرواية سيرة الحسن بن الهيثم عامَ ٣٥٤ﻫ/٩٦٩م بالبصرة، أحد أشهر علماء المسلمين، الذي برع في علوم الفلك والطب والهندسة، وعاصر «الفارابي» و«الكندي» وغيرهما، عرف الهيثم بانقاطعه للعلم دراسة وتدريسا، وأقام بالشام، واشتغل بالتصنيف والتأليف ونسخ الكتب، ثم ارتحل إلى مصر فأعجب به «الحاكم بأمر الله»، وجهوده كبيرة في شتى العلوم، وصلت سمعته إلى علماء أوروبا ولقبوه بـ«الهازن»، وذلك عن طريق كتابه المشهور ﺑ«المناظر» الذي تُرجم إلى اللاتينية، وله ما يقرب من 24 كتابًا في علم البصريات، وتوفي بالقاهرة عام 430 هـ.