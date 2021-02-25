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ثقافة

مناقشة رواية «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة.. غدا

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:13 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن مكتبة مصر الجديدة تشهد في الرابعة من يوم غد الجمعة، حفل مناقشة وتوقيع رواية (حاكم.. جنون ابن الهيثم) للكاتب يوسف زيدان والتى تأتى من خلال البرنامج الثقافى للمكتبة عن شهر فبراير الجارى والحافل بالندوات الثقافية والامسيات الفنية والرحلات التوعوية.

وتتناول الرواية سيرة الحسن بن الهيثم عامَ ٣٥٤ﻫ/٩٦٩م بالبصرة، أحد أشهر علماء المسلمين، الذي برع في علوم الفلك والطب والهندسة، وعاصر «الفارابي» و«الكندي» وغيرهما، عرف الهيثم بانقاطعه للعلم دراسة وتدريسا، وأقام بالشام، واشتغل بالتصنيف والتأليف ونسخ الكتب، ثم ارتحل إلى مصر فأعجب به «الحاكم بأمر الله»، وجهوده كبيرة في شتى العلوم، وصلت سمعته إلى علماء أوروبا ولقبوه بـ«الهازن»، وذلك عن طريق كتابه المشهور ﺑ«المناظر» الذي تُرجم إلى اللاتينية، وله ما يقرب من 24 كتابًا في علم البصريات، وتوفي بالقاهرة عام 430 هـ.

والرواية، هي الكتاب الـ75 في قائمة مؤلفات الدكتور يوسف زيدان، الأديب العالمي الذي تُرجمت أعماله إلى معظم اللغات الأجنبية، وتتصدَّر طبعاتُها العربية قوائم الكتب الأعلى توزيعًا، هو الروائي والفيلسوف الذي حصلت إبداعاته المنشورة المشهورة على أعلى الجوائز الأدبية والأكاديمية، وأثارت آراؤه ورؤاه العواصف الفكرية في عقول وأذهان المعاصرين.
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