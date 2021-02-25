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الاتحاد البرلماني الدولي: نسعى لبحث المحتوى الفكرى والثقافى للتصدي للإرهاب.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:44 م
الاتحاد البرلماني
الاتحاد البرلماني الدولى
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ياسمين القصاص
وجه رينولد لوبوتك، رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، الشكر لرئيس البرلمان العربي على دعوته له في زيارة مصر والاتحاد البرلمانى الدولي، منوها إلى أن الاتحاد البرلماني الدولة منظمة لها دور كبير في مواجهة الإرهاب، معقبا "انا ممثل للمجموعة الاستشارية عالية المستوى، لمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد".


وأضاف "رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب"، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن تلك المنظمة تتكون من 179 برلمانا على مستوى العالم، كما أن هناك العديد من المباحثات الإرهابية، سواء التي تحدث في أوروبا أو على مستوى العالم.


وأشار"لوبوتك"، إلى أن بعض الدول التى قد تكون لديها أحداث إرهابية شهريا أو أسبوعيا، فهنا يكون الأمر شائكا، فنحن بحاجة إلى دراسة المحتوى الفكري والثقافي للشعوب المختلفة لمواجهة الإرهاب، كما يجب إعداد وكيفية العمل للتصدي لها.


وأكد رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب، أن من أهم القضايا التي ينشغل بها حاليا هي العمل على كوفيد 19 ومساعدة الدول للحصول على المصل الوقائى، وكذلك العمل على تنمية الفكر والثقافة المجتمعية للشعوب، مكملا "أخيرا نحن في أوروبا نعيش في سلام وتناغم، ولكن هناك بعض الأوضاع غير المطمئنة في سوريا والعراق واليمن".


وأوضح، أن هناك العديد من الكوارث الانسانية، إذا نحن إلى الحاجة أن نعمل سويا لإيجاد حل سياسيا لهذه الأزمات الدولية، مؤكدا أن مصر لها دور كبير في حل القضايا الاقليمية.


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