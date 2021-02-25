"تموين الشرقية" تضبط 200 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.





وقالت وكيل وزارة التموين بالشرقية، في بيان، إن إدارة تموين منيا القمح كثفت حملاتها التفتيشية علي الأنشطة التجارية، وتم ضبط عدة مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها وتم تحرير المحضر ٩٣٧ جنح ا د ط ضد م ج صاحب مجزر دواجن بميت سهيل لحيازته وعرضه للبيع دواجن وهياكل دواجن منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 130 كيلوجراما.





كما تحرر محضر 935 جنح ا د ط ضد ا ل صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة بسنهوا لحيازته وعرضه للبيع لحوم مبردة كفتة لحم مفروم منتهية الصلاحية، وجرى التحفظ على 68 كيلو.





كما تم تحرير محضر 936 جنح ا د ط ضد ا ح صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة بميت سهيل لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة وكبدة داخل أطباق مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 2 كيلو.





وتم عمل تقرير مخالفة مخبز بلدى منيا القمح انتاج خبز ناقص الوزن 15 جراما وعمل تقرير مخالفة مخبز بلدي لصاحبه "ا ف" بمنيا القمح إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.