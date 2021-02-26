طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة فى لمح البصر

طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة من العلاجات التى يبحث عنها الكثيرين فإذا كنت بحاجة إلى علاج منزلي للثة غير الصحية ، فقد تساعدك بعض هذه العلاجات.





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تعد اللثة المتورمة والملتهبة هي علامة على أن البكتيريا تصيب اللثة لمنع حدوث المزيد من الضرر للثة والأسنان والفك ، تعرف على أسهل



علاج التهاب اللثة الشديد فى المنزل

تعد اللثة المتورمة والملتهبة هي علامة على أن البكتيريا تصيب اللثة لمنع حدوث المزيد من الضرر للثة والأسنان والفك ، تعرف على أسهل طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة يمكنك استخدامه للمساعدة في الوقاية من أمراض اللثة حتى يمكنك زيارة طبيب الأسنان.



غالبًا ما تشير الأسنان المترهلة والتورمات إلى مرض متقدم في اللثة. في بعض الحالات ، يمكن تدمير أكثر من 80٪ من العظام قبل أن تبدأ الأسنان في الحركة.







ولكن إذا بدأت للتو في ملاحظة النزيف دون أي ألم أو ارتخاء ، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في السيطرة على أمراض اللثة.





علاج انتفاخ اللثة والتهابها فى المنزل







على الجانب الآخر يمكنك علاج التهاب وانتفاخ اللثة فى المنزل بالشاي الأخضر خاصة وأنه يحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب.







يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في مقاومة الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي للبكتيريا في الفم. يساعد هذا الالتهاب المنخفض على تقليل تلف اللثة ودعم عظم الفك.



يمكن أن تقيد مادة البوليفينول أيضًا نمو البكتيريا التي تؤدي إلى التهاب اللثة. قد يساعد شرب الشاي الأخضر في تحسين الصحة العامة ، وهو بديل للقهوة يستمتع به كثير من الناس.





علاج انتفاخ اللثة بالقرنفل







التهاب اللثة له له تاريخ طويل في علاج الخدوش والحروق على الجلد ، ولكن ثبت أنه مفيد للفم أيضًا. أظهر الباحثون أن القرنفل فعال في تقليل البكتيريا المسببة للأمراض.



ثبت أيضًا أن القرنفل يساعد في الشفاء بعد جراحة اللثة. قد يؤدي التطبيق مع الجل إلى شفاء أولي أفضل وتقليل الانزعاج. إذا كانت لثتك مؤلمة أو منتفخة ، فقد تلاحظ الراحة باستخدام القرنفل .







يمكنك غلى القرنفل والمضمضة به لمدة 30 ثانية يمكنك أيضًا وضع مادة هلامية مباشرة والتدليك برفق حول اللثة





علاج التهاب اللثة بزيت الزيتون



زيت الزيتون مطهر معتدل ويساعد فى الوقاية من التهابات الجلد الناتجة عن الجروح والخدوش الطفيفة. قد يساعد وضعه على اللثة في تخفيف تهيج الفم الطفيف وقتل البكتيريا التي قد تؤدي إلى أمراض اللثة.



طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة عجينة الكركم



الكركم هو نوع من التوابل يستخدم عادة في الكاري ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه قادر على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.



يمكن استخدام الكركم بعدة طرق لفوائد صحية وغذائية. تسمح إضافة التوابل إلى الطعام بالعمل مع العناصر الغذائية الأخرى. توفر المكملات الغذائية الفموية كمية ثابتة للجسم ، ولكن تأكد من استخدام شكل عالي الامتصاص لتحقيق أقصى فائدة.



علاج التهاب اللثة بالمريمية

تحتوي بعض أنواع غسول الفم على كميات عالية من الكحول وقد تجفف الفم وتسمح بتكوين المزيد من البلاك البكتيري. لكن الشطف الذي يحتوي على المريمية يمكن أن يهدئ اللثة الملتهبة. يمكن أن يقلل الشطف اليومي بغسول الفم من البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان.



يمكنك صنع غسول المريمية بنفسك في المنزل أضيفى ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو اثنين من الماء المغلي. اتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل تهدئته.





يمكنك تخزينه في زجاجة وشطفه بكمية قليلة مرتين يوميًا لمدة 30 ثانية فيعد غسول المريمارية طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة أثبتت فعاليتها فى تسكين الألم يمكنك تجربتها بنفسك





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علاج منزلى لألتهاب اللثة





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