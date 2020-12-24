بدون مسكنات.. حيل سريعة تخلصك من التهاب اللثة

علاجات سريعة تساعدك على التخلص من التهاب اللثة و تعرى جذور الأسنان، ويمكنك بحيل وعلاجات سريعة من مطبخك علاج تعرى الجذور.. إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع ويب ميد .



اقرأ أيضًا |





يمكن أن يتسبب غسل الأسنان بالفرشة بصورة مبالغ فيها في انحسار اللثة بمرور الوق، وينصح أطباء الأسنان باستخدام فرش أسنان ناعمة لهذا السبب.





فرش الأسنان الناعمة تعمل مثل فرش الأسنان الكهربائية فى تقليل من الصدمة التي تصيب الأنسجة والعظام.





إذا كان لديك جذر أسنان مكشوف يمكن علاج تعرى جذور الأسنان عن طريق زيارة طبيب الأسنان. سيحدد طبيب أسنانك نوعية وكمية أنسجة اللثة المتبقية. عادة ، إذا كان لديك أكثر من 2 إلى 3 ملليمترات من التآكل، فإن طبيب أسنانك سوف يوصيك بمقابلة أخصائي اللثة من أجل طعم اللثة.





اقرأ أيضًا |

تعرف على العدد الصحيح للأسنان والضروس للبالغين



1. الشاي الأخضر

يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في مقاومة الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي للبكتيريا في الفم. يساعد هذا الالتهاب المنخفض على تقليل تلف اللثة ودعم عظم الفك.





2. الصبار

مضمض لمدة 30 ثانية ، وفرشاة ، وابصق. يمكنك أيضًا وضع مادة هلامية مباشرة والتدليك برفق حول اللثة.



4. عجينة الكركم

قادرة على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.





يمكن استخدام الكركم بعدة طرق لفوائد صحية وغذائية. تسمح إضافة التوابل إلى الطعام بالعمل مع العناصر الغذائية الأخرى. توفر المكملات الغذائية الفموية كمية ثابتة للجسم ، ولكن تأكد من استخدام شكل عالي الامتصاص لتحقيق أقصى فائدة.



5. المريمية

يمكنك صنع غسول المريمية بنفسك في المنزل. أضف ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو اثنين من الماء المغلي. اتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل تهدئته. يمكنك تخزينه في زجاجة وشطفه بكمية قليلة مرتين يوميًا لمدة 30 ثانية.



6. المياه المالحة

يتسبب الملح في ابتعاد السوائل عن الانتفاخ. إذا كنت بحاجة إلى علاج منزلي لخراج اللثة ، فإن الماء المالح الدافئ هو مكان جيد للبدء.



7. زيت الليمون

يمكن أن يؤدي الغسل بزيت عشب الليمون بنسبة 0.25٪ إلى تقليل البلاك بشكل أفضل من جلوكونات الكلورهيكسيدين ، وهو شطف مُثبت مضاد للبكتيريا يُستخدم لعلاج التهاب اللثة.





شطف زيت عشب الليمون سريع وسهل التحضير ، ولكنه يمكن أن يكون فعالًا. ما عليك سوى إضافة قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الليمون إلى كوب من الماء ، ومضمض لمدة 30 ثانية ، والبصق. قد ترغب في تجربة قطرة واحدة فقط في البداية وزيادتها إذا لم تؤدي إلى تفاقم بطانة فمك.

المراجع



موقع



"coastdental"

كل ما لاتعرفينه عن علاج انحسار اللثة



موقع



guardiandirect



كل ما لا تعرفينه عن علاجات الاعشاب الانحسار اللثة



موقع

parodontaxarabia

كيف تحمى نفسك من انحسار اللثة