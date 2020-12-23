علاج تعرى جذور الأسنان وآلامها المزعجة فى أسرع وقت

علاج تعرى جذور الأسنان من العلاجات التى تحتاج وقت طويل خاصة وأنه إذا لم يتم علاجه ، يمكن أن يتفاقم المرض إلى التهاب ويمكن أن يؤدي وإلى فقدان العظام.إليك كيفية علاج تعرى جذور الأسنان وعلاج نزول اللثة وتعرى الأسنان وكيفية علاج علاج جذور الأسنان المكشوفة وتأكل اللثة.

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علاج تعرى جذور الأسنان



قبل البدء فى رحلة علاج تعرى جذور الأسنان يجب الانتباه إلى أن الأسنان تحتوي على أنسجة اللثة الكافية لتغطية الجذور ، والتي يجب أن تكون مغروسة في العظام وإذا كانت اللثة منتفخة أو حمراء أو تنزف بسهولة ، فقد يصاب المريض بالتهاب اللثة ، وهي المرحلة الأولى من أمراض اللثة.





إذا لم يتم علاجه ، يمكن أن يتفاقم المرض إلى التهاب ويمكن أن يؤدي إلى فقدان العظام.

إذا تم الكشف عن الجذور ، فعادةً ما تكون الأنسجة حول الجذور ضعيفة ، مما قد يؤدي إلى تراكم المزيد من البكتيريا وتكسر المزيد من أنسجة اللثة.



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علاج انكشاف جذور الأسنان

يسبب التهاب اللثة انهيار العظام والأنسجة مما يتسبب فى كشف الجذوروتطور الأسنان خارج عظم الفك. في هذه الحالة ، يحتوي سطح واحد من الجذر على منطقة غير مغطاة بالعظم ، ولكن فقط بالأنسجة الرخوة.



يمكن علاج تعرى جذور الأسنان أن تنحسر هذه الأنسجة الرخوة أو تتفتت وتكشف جذور السن. يمكن أن يؤدي العلاج التقويمي مثل تقويم الأسنان إلى تحريك السن خارج العظم والأنسجة الرخوة ، لذا تأكد من أن تسأل أخصائي تقويم الأسنان عن هذا الأمر.

علاج جذور الأسنان المكشوفة

على الجانب الأخر يمكن أن يتسبب تفريش الأسنان العدواني في انحسار اللثة بمرور الوقت و ينصح أطباء الأسنان باستخدام فرش أسنان ناعمة لهذا السبب. فرش الأسنان الناعمة مثل فرش الأسنان الكهربائية فى تقليل من الصدمة التي تصيب الأنسجة والعظام.

علاج نزول اللثة وتعرى الأسنان



وفقا لموقع " coastdental " إذا كان لديك جذر أسنان مكشوف ، فقد يكون حساسًا لدرجة الحرارة. أيضًا ، إذا تحطمت أنسجة اللثة على السطح الخارجي للسن ، الجانب المواجه للخد ، فقد تتطور العدوى وتتسبب في تكسر العظم المتبقي أيضًا. يؤدي ذلك إلى ارتخاء السن وسقوطه في النهاية أو الحاجة إلى قلعه .

على الجانب الأخر ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كنت مصابًا بانحسار اللثة. أفضل ما يمكنك القيام به هو إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك، حيث يمكنه كمحترف تحديد ومعالجة مشاكل اللثة. وهذا مهم بشكل خاص مع انحسار اللثة لأن الحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن هو أفضل طريقة لمنع الأمر من التفاقم.

إليك أبرز أسباب الإصابة بأنحسار اللثة والتى يمكن أن تساعد فى علاج تعرى وانحسار اللثة إليك أبرزها



- غسل أسنانك بالفرشاة بقوة مفرطة - يمكن لهذا أن يزيل طبقة المينا على أسنانك ويتسبب في انحسار اللثة.

-ضعف صحة الفم - إذا كنت لا تُبقي أسنانك نظيفة من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة العادية والخيط، فقد يتراكم البلاك ويتحول إلى ترسب صلب يسمى التكلس. وإذا لم تتم إزالته، فقد يؤدي ذلك إلى أمراض اللثة وانحسارها.

-الضغط أو الجز على أسنانك - إذا كان هذا شديدًا، فيمكنه الضغط على اللثة مما قد يؤدي إلى انحسارها

- التدخين - إذا كنت تدخن، فأنت أكثر عرضة للإصابة بانحسار اللثة.

علاج تأكل اللثة

إذا كان لديك جذر أسنان مكشوف يمكن علاج تعرى جذور الأسنان عن طريق زيارة طبيب الأسنان. سيحدد طبيب أسنانك نوعية وكمية أنسجة اللثة المتبقية. عادة ، إذا كان لديك أكثر من 2 إلى 3 ملليمترات من الركود ، فإن طبيب أسنانك سوف يوصيك بمقابلة أخصائي اللثة من أجل طعم اللثة.

ومع ذلك ، إذا تم اكتشاف ركود اللثة مبكرًا ، فيمكن استبدال الأنسجة وقد يكون للأسنان تشخيص ممتاز. عملية استبدال الأنسجة لها القليل من الانزعاج وعادة ما تستغرق حوالي ساعة. يقوم أخصائي اللثة بإزالة النسيج من جزء من الفم وزرعه في جزء آخر. هناك مخاطر قليلة لهذا الإجراء والمضاعفات نادرة.





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معجون أسنان لعلاج انحسار اللثة



يمكن علاج انحسار اللثة وتخلخل الأسنان عن طريق الإنتباء إلى علامات الإصابة مبكرا وأبرزها زيادة حساسية الأسنان. قد تلاحظ أيضًا أن أسنانك تبدو أطول، أو أن تشعر بشد في المنطقة حيث تلتقي اللثة بالسن.



تعد معاجين الأسنان المحتوية على الصبار مفيدة للفم أيضًا. أظهر الباحثون أن الألوة فيرا كانت فعالة مثل معاجين الأسنان التجارية في تقليل البكتيريا المسببة للأمراض.



ثبت أيضًا أن الصبار يساعد في الشفاء بعد جراحة اللثة. قد يؤدي التطبيق مع الجل إلى شفاء أولي أفضل وتقليل الانزعاج. إذا كانت لثتك مؤلمة أو منتفخة ، فقد تلاحظ الراحة باستخدام الصبار.

هل اللثة تنمو من جديد



والإجابة ببساطة هي "لا"، إذا تضررت لثتك على سبيل المثال بسبب التهاب دواعم السن، وهو أشد أشكال أمراض اللثة، فمن غير الممكن أن تنمو اللثة المنحسرة مرة أخرى. ومع ذلك، على الرغم من أن انحسار اللثة هو أحد مراحل أمراض اللثة التي لا رجعة منها، فهناك علاجات يمكن أن تساعد في إيقاف المشكلة من التفاقم.

علاج انحسار اللثة وتخلخل الأسنان والأعشاب





1. علاج انحسار اللثة بالشاي الأخضر

2. بيروكسيد الهيدروجين





3. الصبار



4. عجينة الكركم



5. علاج انحسار اللثة بالمريمية



6. المياه المالحة



7. زيت الليمون



8. صودا الخبز لعلاج تعرى الأسنان

للثة الغير صحية فقد تساعدك بعض هذه العلاجات فى علاج ألم أو تورم في لثتك أو بصق دمًا بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط إليك العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها للمساعدة في الوقاية من أمراض اللثة حتى يمكنك زيارة طبيب الأسنان.يحتوي الشاي الأخضر على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب. يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في مقاومة الاستجابة الالتهابية للجهاز المناعي للبكتيريا في الفم. يساعد هذا الالتهاب المنخفض على تقليل تلف اللثة ودعم عظم الفك.يمكن أن تقيد مادة البوليفينول أيضًا نمو البكتيريا التي تؤدي إلى التهاب اللثة. قد يساعد شرب الشاي الأخضر في تحسين الصحة العامة ، وهو بديل للقهوة يستمتع به كثير من الناس. ضع في اعتبارك إضافة حصتين كل يوم إلى نظامك الغذائي ولكن كن حذرًا إذا كنت حساسًا للكافيين. يحتوي كوب الشاي الأخضر على حوالي 28 مجم من الكافيين ، مقارنة بـ 96 مجم في فنجان القهوة.غالبًا ما يساعد بيروكسيد الهيدروجين ، وهو مطهر معتدل ، في الوقاية من التهابات الجلد الناتجة عن الجروح والخدوش الطفيفة. قد يساعد المضمضة ببيروكسيد الهيدروجين أيضًا في تخفيف تهيج الفم الطفيف وقتل البكتيريا التي قد تؤدي إلى أمراض اللثة. يمكن شراء بيروكسيد الهيدروجين في محلول 3٪ من الصيدلية وتخفيفه بنسبة 50٪ من الماء.يوجد أكثر من 300 نوع من النبات ، لكن القليل منها فقط يستخدم طبيًا. من المهم استخدام النوع الصحيح والتأكد من أنه نقي بنسبة 100٪. إذا كنت تستخدم شطفًا ، فمضمض لمدة 30 ثانية ، وفرشاة ، وابصق. يمكنك أيضًا وضع مادة هلامية مباشرة والتدليك برفق حول اللثة.الكركم هو نوع من التوابل يستخدم عادة في الكاري ، ولكن أظهرت الأبحاث أنه قادر على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.يمكن استخدام الكركم بعدة طرق لفوائد صحية وغذائية. تسمح إضافة التوابل إلى الطعام بالعمل مع العناصر الغذائية الأخرى. توفر المكملات الغذائية الفموية كمية ثابتة للجسم ، ولكن تأكد من استخدام شكل عالي الامتصاص لتحقيق أقصى فائدة.تحتوي بعض أنواع غسول الفم على كميات عالية من الكحول وقد تجفف الفم وتسمح بتكوين المزيد من البلاك البكتيري. لكن الشطف الذي يحتوي على المريمية يمكن أن يهدئ اللثة الملتهبة. يمكن أن يقلل الشطف اليومي بغسول الفم من البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان.يمكنك صنع غسول المريمية بنفسك في المنزل. أضف ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو اثنين من الماء المغلي. اتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل تهدئته. يمكنك تخزينه في زجاجة وشطفه بكمية قليلة مرتين يوميًا لمدة 30 ثانية.الماء المالح مطهر طبيعي يمكنه القضاء على البكتيريا المسببة لأمراض اللثة والمساعدة في شفاء أنسجة الفم الملتهبة. يتسبب الملح في ابتعاد السوائل عن الانتفاخ. إذا كنت بحاجة إلى علاج منزلي لخراج اللثة ، فإن الماء المالح الدافئ هو مكان جيد للبدء.يمكن لغسول الفم الذي يحتوي على كمية صغيرة من زيت الليمون أن يخفض مستويات البلاك الجرثومي. يمكن أن يؤدي الغسل بزيت عشب الليمون بنسبة 0.25٪ إلى تقليل البلاك بشكل أفضل من جلوكونات الكلورهيكسيدين ، وهو شطف مُثبت مضاد للبكتيريا يُستخدم لعلاج التهاب اللثة.شطف زيت عشب الليمون سريع وسهل التحضير ، ولكنه يمكن أن يكون فعالًا. ما عليك سوى إضافة قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الليمون إلى كوب من الماء ، ومضمض لمدة 30 ثانية ، والبصق. قد ترغب في تجربة قطرة واحدة فقط في البداية وزيادتها إذا لم تؤدي إلى تفاقم بطانة فمك.يمكن أن تكون بيكربونات الصوديوم مكونًا فعالًا لاستخدامه على أسنانك ولثتك. يعمل ضد بكتيريا الفم الضارة ، كما أنه يعمل على تحييد الأحماض التي تسبب التهاب وتلف أسطح الأسنان. كمكافأة إضافية ، فإن بيكربونات الصوديوم تكسر البقع ويمكن أن تفتيح الأسنان.يمكنك صنع عجينة عن طريق خلط كمية صغيرة من صودا الخبز بالماء وتنظيف أسنانك برفق. يوفر هذا الملاط طريقة واحدة للتنظيف ، ولكن من المهم تضمين مركبات أخرى مضادة للبكتيريا.

ثقب فى اللثة

يمكن أن يحدث ثقب فى اللثة في حالة أمراض اللثة الشديدة، فيُمكن أن تنحسر اللثة بعيدًا عن الأسنان وتشكِّل جيوبًا باللثة.



قد تصاب هذه الجيوب بالعدوى، وعند حدوث ذلك، فيمكن أن يتلف النسيج والعظام التي تحمل الأسنان في مكانها مما يجعلها غير متماسكة وغير ثابتة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الأسنان.

كيف يمكنني إيقاف انحسار اللثة؟

إذا كنت ترغب في معرفة إذا ما كنت مصابًا بانحسار اللثة أو إذا كنت تعتقد أنك مصاب بانحسار اللثة، فإن أول شيء عليك القيام به هو حجز موعد لزيارة طبيب الأسنان والحصول على مشورة مهنية حول إيقاف انحسار اللثة.

هناك العديد من العلاجات لانحسار اللثة بما في ذلك:

-إزالة الجير وكشط الجذر

-يقوم طبيب أسنانك بكشط الجذور، حيث يتم تنعيم جذور أسنانك لمساعدة اللثة على الالتصاق بالأسنان مرة أخرى.



-قد يعرض عليك طبيب أسنانك وضع مخدر موضعي أثناء الإجراء وقد يستغرق الأمر أكثر من زيارة لإكماله.

فى النهاية يمكن علاج تعرى جذور الأسنان وحماية أسنانك عن طريق إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان واتباع روتين صحي جيد للفم. إن تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين، مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد أو معجون أسنان يومي متخصص لصحة اللثة مثل بارودونتكس يساعد على إزالة بكتيريا البلاك للحفاظ على صحة لثتك وأسنانك وحمايتك من علاج تعرى جذور الأسنان المؤلم فى المستقبل



المراجع



موقع



"coastdental"

كل ما لاتعرفينه عن علاج انحسار اللثة



موقع



guardiandirect



كل ما لا تعرفينه عن علاجات الاعشاب الانحسار اللثة



موقع

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كيف تحمى نفسك من انحسار اللثة





