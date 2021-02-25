رئيس مياه البحيرة يستعرض خطة مبادرة حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، ورشة عمل برئاسة الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس الشركة، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه البحيرة، والعميد أ.ح محمد الهادى رئيس الهيئة الهندسية المنطقة الشمالية العسكرية، وبحضور مندوبي المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد الدراسات والتصميمات وذلك للمناقشة في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة لدعم القرى الأكثر احتياجًا لتحويلها لقرى نموذجية بعد تطويرها في جميع القطاعات والمرافق.





وعرض المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة جزءا من الأعمال التى بدأت بالتنفيذ بالمحافظة ودور المشروع لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.







وأكد نشأت أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحى أمن، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.







كما عرض تفاصيل المرحلة الثانية لمراكز دمنهور . وابوحمص .وأبو المطامير . وكفر الدوار .وحوش عيسي ووادى النطرون وعدد المستفيدين من هذه المراكز.





وأثنى الدكتور المهندس أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على الدور التى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة فى تنمية المرافق وفى الدعم والتوعية والمشاركة المجتمعية لضمان سرعة الإنجاز بمشاريع مبادرة حياة كريمة.





وحضر ورشة العمل المهندس عمر خضر رئيس قطاع البحوث بالشركة والمهندس شاكر عبد الكريم مدير إدارة بحوث الشبكات والمهندس حسام أنور مدير إدارة التخطيط والمهندسة مشيرة الشافعي مدير إدارة التحليل الهيدروليكي والمهندسة راوية منصور مدير إدارة GIS والمهندسة سوزان زايد والمهندسة رحاب جاد والمهندسة سحر عمر المهندس محمد ابو شنب.