الأمن يكشف حقيقة صورة اختطاف طفل فى مدينة نصر





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة النارية وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبإستدعائه حضر وقرر بأنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة أحد أصدقائه (سائق) وأن الطفل المذكور هو نجل الأخير ، وبإستدعاء الأخير حضر وأيد ما سبق ، ونفيا صحة ما تم إدعاؤه على الصفحة المشار إليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.