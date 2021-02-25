الأمن يكشف حقيقة صورة اختطاف طفل فى مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية يتوسطهما طفل بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "مُدعيًا إختطافه" .
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة النارية وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبإستدعائه حضر وقرر بأنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة أحد أصدقائه (سائق) وأن الطفل المذكور هو نجل الأخير ، وبإستدعاء الأخير حضر وأيد ما سبق ، ونفيا صحة ما تم إدعاؤه على الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.