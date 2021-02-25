نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يحذر من المسكنات.. و3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق





أوضحت دراسة جديدة، أنه يمكن لمزيج من العصير والماء بالإضافة إلى نوع من الشاي أن يساعد في محاربة فيروس كورونا.



فوائد عديدة لتناول زيت السمك يوميا فهو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بجانب مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى إليك أبرز الفوائد الأخرى لتناول زيت السمك يقدمها موقع برايت سايد.







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