نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يحذر من المسكنات.. و3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:32 م
نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجال الصحة والمرأة، إليكم أهم الأخبار خلال السطور التالية..
أوضحت دراسة جديدة، أنه يمكن لمزيج من العصير والماء بالإضافة إلى نوع من الشاي
أن يساعد في محاربة فيروس كورونا.
فوائد عديدة لتناول زيت السمك يوميا فهو يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بجانب مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى إليك أبرز الفوائد الأخرى لتناول زيت السمك يقدمها موقع برايت سايد.
منذ بدء التحصين الجماعي للمواطنين ضد فيروس كورونا
، تساءل الجميع هل سيحصلون على التطعيم أم لا؟ ومن الأشخاص الممنوعين من تلقي لقاح كورونا؟
حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، من تناول المسكنات
، قائلا "فيها سم قاتل، وتسبب الجلطات"