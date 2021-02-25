تسبب الفشل الكلوي وتنشط كورونا.. جمال شعبان يحذر من تناول المسكنات

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، من تناول المسكنات، قائلا "فيها سم قاتل، وتسبب الجلطات"
وقال، عميد معهد القلب السابقـ أن مضادات الالتهاب غير الستيريودية، ومنها البروفين والكاتفلام والڤولتارين، والشائعة الاستعمال، ويساء استخدامها كثيرا بدون إشراف طبي.
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وأوضح عميد معهد القلب السابق، مخاطر تناول المسكنات بدون إشراف الطبيب، وهي :
1- ضارة على القلب وتسبب الجلطات.
2- تسبب ارتفاع ضغط الدم.
3- تقلل من فعالية أدوية ضغط الدم.
4- تؤدي إلى احتباس الملح والماء في الجسم.
4- تضاد الأدوية المدرة للبول في هبوط القلب الاحتقاني.
5- تفاقم من شدة هبوط القلب.
6- تزيد من قابلية التجلطات.
7- وتتفاعل مع أدوية السيولة وقد تسبب النزيف.
8- تؤدي التهابات في القناة الهضمية.
9- تؤدي إلى فشل الكلى.
10- ثاني أهم سبب لانتشار فشل الكلى في مص.
11- تفاقم من نشاط ڤيروس كورونا.
كما كشف " شعبان"، عن البديل الآمن للمسكنات، وهو الباراسيتامول ( البانادول).