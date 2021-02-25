تسبب الفشل الكلوي وتنشط كورونا.. جمال شعبان يحذر من تناول المسكنات

فيها سم قاتل، وتسبب الجلطات" حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، من تناول المسكنات ، قائلا "





مضادات الالتهاب غير الستيريودية، ومنها البروفين والكاتفلام والڤولتارين، والشائعة الاستعمال، و يساء استخدامها كثيرا بدون إشراف طبي. وقال، عميد معهد القلب السابقـ أن





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وأوضح عميد معهد القلب السابق، مخاطر تناول المسكنات بدون إشراف الطبيب، وهي :

1- ضارة على القلب وتسبب الجلطات.

2- تسبب ارتفاع ضغط الدم.

3- تقلل من فعالية أدوية ضغط الدم.

4- تؤدي إلى احتباس الملح والماء في الجسم.

4- تضاد الأدوية المدرة للبول في هبوط القلب الاحتقاني.

5- تفاقم من شدة هبوط القلب.

6- تزيد من قابلية التجلطات.

7- وتتفاعل مع أدوية السيولة وقد تسبب النزيف.

8- تؤدي التهابات في القناة الهضمية.

9- تؤدي إلى فشل الكلى.

10- ثاني أهم سبب لانتشار فشل الكلى في مص.

11- تفاقم من نشاط ڤيروس كورونا.





كما كشف " شعبان"، عن البديل الآمن للمسكنات، وهو الباراسيتامول ( البانادول).







