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محافظات

قطع المياه عن مناطق بالجيزة 6 ساعات.. غدا

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:01 م
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (بولاق الدكرور - أبو قتادة).

ومن المقرر ان يكون الإنقطاع الساعة 10 مساء غد الجمعة حتى الساعة الرابعة صباح بعد غد السبت ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.
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