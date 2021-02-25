قطع المياه عن مناطق بالجيزة 6 ساعات.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (بولاق الدكرور - أبو قتادة).





ومن المقرر ان يكون الإنقطاع الساعة 10 مساء غد الجمعة حتى الساعة الرابعة صباح بعد غد السبت ولمدة 6 ساعات.





وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبري محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور.



