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ديني

الأوقاف تفتتح 23 مسجدا وتخصص خطبة الجمعة عن مكارم الأخلاق

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:37 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدا بجميع مساجد الجمهورية ،  تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".


وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


لتحميل الخطبة من هنا


وتواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.


وأكد رئيس القطاع الديني بالوزارة: أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء داخل المساجد ونظافتها وتطهيرها للحد من انتشار الأمراض جزء لا يتجزأ من صميم عقيدتنا تجاه بيوت الله (عز وجل) ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد  بالمظهر الذي يليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .


افتتاح 23 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 23 مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (934) مسجدًا حتى تاريخه.


وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة بإذن الله تعالى هي:

 (1) مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.  مسجد الشلبي – قرية 8 – إدكووزارة الأوقاف
2.  مسجد زراعة 5 – قرية 7 – إدكووزارة الأوقاف
3.  مسجد الرجال – قرية كوم بلال – إدكووزارة الأوقاف
4.  مسجد عزبة قنديل – التوفيقية – إيتاي البارودوزارة الأوقاف
5.  أبو القاسم الملهطاني – دمنهور غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.  النور مدخل أبو الشقاف – حوش عيسىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.  الطنطاوي الغربي البساتين – دمنهور غربجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.  الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.  الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10. عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفر الدوارجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12. مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال – دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13. مسجد الشهداء – قرية بادم غزال – دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14. مسجد السراح – قرية العلامية الكبرى – الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15. مسجد ع المأمور العمرية –دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

(2) مديرية أوقاف الشرقية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
16. الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حمادجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17. مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(3) مديرية أوقاف الفيوم

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
18. مسجد المدينة الصناعية – بندر طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19. التقوي – دوار الوابور – العزيزية طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20. الإخلاص – سويرس – الجالي طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21. محمد رياض – فانوس – طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(4) مديرية أوقاف المنوفية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
22. الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمونجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

(5) مديرية أوقاف الأقصر

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
23. بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
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