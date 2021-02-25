الأوقاف تفتتح 23 مسجدا وتخصص خطبة الجمعة عن مكارم الأخلاق

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة غدا بجميع مساجد الجمهورية ، تحت عنوان "مكارم الأخلاق وأثرها في بناء الحضارات".









وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.









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وتواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.



وأكد رئيس القطاع الديني بالوزارة: أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء داخل المساجد ونظافتها وتطهيرها للحد من انتشار الأمراض جزء لا يتجزأ من صميم عقيدتنا تجاه بيوت الله (عز وجل) ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .









افتتاح 23 مسجدا جديدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 23 مسجدًا جديدًا، الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (934) مسجدًا حتى تاريخه.



