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رياضة

آرسنال ضد بنفيكا .. النني على مقاعد البدلاء.. وأوباميانج يقود هجوم الجانرز

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.


وجاء تشكيل آرسنال اليوم أمام بنفيكا

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تيرني، جابرييل، ديفيد لويز، بيليرين.

خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، سميث روي، أوديجارد، ساكا.

خط الهجوم: بير أوباميانج. 


ويكفي آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني، التعادل سلبيا، أو تحقيق الفوز بأي نتيجة لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.


في المقابل يطمح بنفيكا في تحقيق الفوز أو التعادل بهدفين أو أكثر، من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي على حساب النني ورفاقه.


كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي، فى البرتغال، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.


وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها، مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد، وميلان مع سيرفينا زفيردا، ونابولي مع غرناطة، وليستر سيتي مع سلافيا براج، وأياكس مع ليل، وروما مع سبورتنج براجا، وآيندهوفن مع أولمبياكوس .

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