الشهر العقاري: العقود والتصرفات غير المسجلة ليس لها أثر قانوني

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن التسجيل العقاري في مصر يتم على أساس مرحلتين، أولاهما البيع الرضائي ويتم عن طريق عقد مسجل بالشهر العقاري.





واسترسل "ياقوت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "بيزنس" المذاع على قناة " المحور"،: مرحلة التسجيل العقاري تشمل العديد من الخطوات، منها التسجيل القضائي الذي ينص على الأحكام واجبة الشهر كما أن القانون حدد الأحكام واجبه الشهر، وعليه أصبحت صحة التوقيع ليس لها وجود في الشهر العقاري.





وأكمل: تسجيل الملكية داخل الشهر العقاري كان يتطلب العديد من الخطوات مما أدى إلي عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيه.





وفيما يخص فوائد التسجيل في الشهر العقاري، أوضح أن نصوص القانون المدني تنص على أن جميع العقود والتصرفات غير المسجلة ليس لها أثر قانوني سوى بين البائع والمشتري فقط

وأشار إلى أن البيع الرضائي يختلف عن الأحكام من حيث المستندات المقدمة والرسوم.