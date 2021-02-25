أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية أمس .. خاص

أكدت النجمة شيري عادل في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أنها خضعت لعمليه دقيقه ناجحة في الساعات الماضية وأنها لا تزال تمكث في المستشفى.





أضافت شيري عادل: " الحمد لله عملت العملية بس تعبانة شوية ودة طبيعي وأطمئن كل جمهوري أننى بخير ".





واختتمت: "العملية كانت صعبه شويه ولكن الحمد لله ستتحسن حالتى وأرجو من متابعينى الدعاء لى بأن يتمم شفائي على خير " .





وكانت شيري عادل، قد تصدرت مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.



