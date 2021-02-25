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فن

أول تعليق من شيري عادل بعد خضوعها لعملية جراحية أمس .. خاص

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:28 م
شيري عادل
شيري عادل
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خالد صواف
أكدت النجمة شيري عادل في تصريح خاص لـ "صدى البلد " أنها خضعت لعمليه دقيقه ناجحة في الساعات الماضية وأنها لا تزال تمكث في المستشفى.

أضافت شيري عادل: "  الحمد لله عملت العملية بس تعبانة شوية ودة طبيعي وأطمئن كل جمهوري أننى بخير ".

واختتمت: "العملية كانت صعبه شويه ولكن الحمد لله ستتحسن حالتى وأرجو من متابعينى الدعاء لى بأن يتمم شفائي على خير " .

وكانت شيري عادل، قد تصدرت مؤشرات البحث في  جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

يذكر أن احدث أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.
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