الدولة شايفة كدة.. وزير التعليم: لن نتراجع عن قرارات "امتحانات الإعدادية"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مجال للاستجابة للمطالب المنادية بعقد امتحانات الترم الأول لطلاب الإعدادية بالشكل المعتاد في ٥ أيام بدلا من عقدها في امتحان واحد مجمع في يوم واحد.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب: هذا الاقتراح "غير مقبول" على مستوى الدولة، لأسباب كثيرة.





ووجه وزير التربية والتعليم رسالة واضحة لجميع الأهالي قائلا: دعونا نتوقف عن مثل هذه الاقتراحات لأن الوقت ضيق والتنفيذ بالغ الصعوبة.





واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: سننفذ ما تم الإعلان عنه بلا تغيير، والله المستعان وإن شاء الله الخير لنا جميعا.





وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن يعقد لطلاب الاعدادية امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 ، فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول ، وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).